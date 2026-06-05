Inflación y dólar: ¿qué están viendo los principales jugadores del mercado?

El Banco Central difundió los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a mayo de 2026, una encuesta realizada entre 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras que refleja cómo ve el mercado la evolución de las principales variables económicas del país.

Entre los datos más relevantes, los analistas estimaron una inflación mensual de 2,3% para mayo, manteniendo la misma previsión que en el relevamiento anterior. En tanto, la inflación núcleo fue proyectada en 2,2%, mostrando una leve mejora respecto de las expectativas del mes previo.

Crecimiento económico: mejores perspectivas

Uno de los puntos destacados del informe es la mejora en las previsiones de actividad económica. Los participantes del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 2,9% durante 2026 respecto al promedio de 2025, una proyección levemente superior a la del relevamiento anterior.

Además, esperan que la economía continúe expandiéndose durante los próximos trimestres, con incrementos de 1,2% en el segundo trimestre y de 0,9% en el tercero, lo que consolida un escenario de recuperación gradual.

Dólar: expectativas más moderadas

En materia cambiaria, los analistas ajustaron a la baja sus previsiones. El tipo de cambio promedio esperado para junio se ubicó en $1.422 por dólar, mientras que para diciembre proyectan una cotización de $1.658. Esto implicaría una suba interanual cercana al 14,5%, inferior a las previsiones observadas meses atrás.

La reducción en las expectativas de devaluación aparece alineada con la estabilidad cambiaria observada en los últimos meses y con el fortalecimiento de las reservas internacionales.

Exportaciones récord y superávit comercial

Uno de los datos más positivos para los sectores productivos es la mejora en las proyecciones de comercio exterior.

Los participantes del REM estiman que las exportaciones argentinas alcanzarán los USD 98.547 millones en 2026, mientras que las importaciones sumarían USD 78.363 millones. Como resultado, el país lograría un superávit comercial de USD 20.185 millones, casi USD 3.700 millones por encima de lo proyectado un mes atrás.

Para actividades vinculadas al agro, la agroindustria y la economía exportadora, este dato refleja una expectativa de mayor generación de divisas y un escenario externo más favorable.

Empleo y tasas de interés

El mercado espera que la tasa de desocupación se mantenga relativamente estable. Para el cuarto trimestre de 2026 proyecta un desempleo de 7,4%, sin cambios respecto del relevamiento previo.

En cuanto a las tasas de interés, los analistas prevén una TAMAR de bancos privados cercana al 22% anual hacia fin de año, manteniendo una tendencia de estabilidad financiera en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Resultado fiscal: continúa la expectativa de superávit

Otro dato relevante es que el consenso del mercado mantiene una visión positiva sobre las cuentas públicas. Los participantes del REM proyectan para 2026 un superávit primario de $16 billones, mientras que ningún analista espera un resultado inferior a $9 billones.

Una economía que busca consolidar la estabilidad

El REM de mayo muestra un escenario de expectativas más favorables que el observado a comienzos de año. Menores previsiones de inflación, una recuperación gradual de la actividad económica, estabilidad cambiaria y una mejora significativa en las proyecciones de exportaciones aparecen como los principales pilares de la visión del mercado para 2026.

Aunque los desafíos siguen presentes, especialmente en materia de competitividad y generación de empleo, las estimaciones reflejan que los analistas continúan viendo una economía en proceso de normalización y con mejores fundamentos macroeconómicos que los observados en los años recientes.