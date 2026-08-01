Julio terminó con una buena y varias advertencias para el campo argentino

Los últimos días de julio dejaron una radiografía precisa del campo argentino. El ingreso de divisas acelera, aparecen nuevas herramientas financieras y algunos mercados recuperan valor. Sin embargo, el clima vuelve a amenazar la campaña fina, la rentabilidad sigue siendo estrecha y la tecnología deja de ser una ventaja para convertirse en una condición de supervivencia.

"Vender o esperar": el dilema que enfrenta el productor

Los precios dieron una señal positiva, pero el reloj juega en contra.

Los mercados ofrecieron una mejora que abrió una nueva ventana comercial para soja y maíz. Sin embargo, la suba de tasas, las necesidades financieras y la incertidumbre cambiaria obligan a decidir rápido qué hacer con los granos almacenados y con los pesos disponibles.

Ya no alcanza con esperar una suba del precio. La estrategia financiera empieza a pesar tanto como la estrategia comercial.

El campo aceleró y rompió récords

La agroindustria volvió a convertirse en el gran motor de ingreso de dólares.

Mientras otros sectores aún muestran señales mixtas, la cadena agroindustrial volvió a batir su propio récord de exportaciones y consolidó su papel como principal generadora de divisas para la economía argentina.

El agro continúa siendo el sector que sostiene buena parte del ingreso de dólares del país, aunque puertas adentro todavía enfrenta desafíos de competitividad y rentabilidad.

El Niño preocupa

Los pronósticos climáticos reabren un escenario que parecía superado.

Los modelos climáticos comenzaron a mostrar una mayor probabilidad de condiciones asociadas al fenómeno El Niño. El exceso de humedad podría complicar el desarrollo sanitario y productivo del trigo en distintas regiones.

Después de varias campañas marcadas por la sequía, ahora el riesgo vuelve por el lado opuesto: demasiada agua también puede costar millones.

Fin de la euforia: el productor ajusta expectativas

Hay confianza, pero también mucha más prudencia.

El ánimo del productor continúa siendo positivo respecto al futuro, aunque las decisiones de inversión muestran un perfil mucho más conservador. La prioridad pasa por proteger el capital antes que expandirse.

La confianza volvió, pero ahora viene acompañada de calculadora, planificación y menor tolerancia al riesgo.

En los tambos se gana con tecnología

La eficiencia dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad.

Especialistas advierten que la incorporación de tecnología en la producción lechera dejó de ser una ventaja competitiva para transformarse en un requisito básico. Quien no mejore procesos, productividad y gestión quedará rápidamente rezagado.

La transformación digital ya llegó al tambo y redefine quiénes podrán seguir siendo competitivos.

Producir más no garantiza ganar más

Los márgenes mejoran, pero siguen extremadamente finos.

La baja de algunos costos ofrece cierto alivio para las empresas agropecuarias. Sin embargo, los especialistas coinciden en que aumentar producción ya no alcanza: la diferencia la hace la eficiencia económica.

La rentabilidad del futuro dependerá tanto de administrar bien los costos como de producir buenos rindes.

Llega más crédito: ¿vuelven las inversiones?

Bancos y entidades financieras salen nuevamente a competir por el productor.

Durante la semana se confirmaron nuevas líneas de financiamiento en pesos y dólares (que podrán alcanzarse esta semana en el Congreso AAPRESID), con plazos que llegan hasta 61 meses y condiciones pensadas para maquinaria, inversiones y capital de trabajo.

Con mayor oferta crediticia, las decisiones de inversión vuelven a entrar en agenda, especialmente para quienes mantienen buenos niveles de capitalización.

La ganadería recupera poder de compra

Hoy hacen falta menos kilos para cambiar una camioneta.

La mejora relativa de los valores de la hacienda frente a los vehículos refleja un fortalecimiento del poder adquisitivo del negocio ganadero respecto de otros bienes de capital.

Después de varios años de deterioro, la ganadería vuelve a mostrar mejores relaciones de intercambio para quienes venden hacienda.