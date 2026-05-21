Claves del día: menos subsidios, más juicios y el turismo sale a seducir inversiones

El Gobierno nacional avanzó con un cambio de alto impacto económico: recortará subsidios al gas en las denominadas “zonas frías”, una medida que contó con apoyo clave de provincias del norte y que abre un nuevo escenario tarifario para millones de usuarios, que incluye a los clientes del sur santafesino. La modificación apunta a reducir beneficios considerados excesivos y reordenar el esquema de asistencia energética, aunque ya anticipa aumentos en las facturas residenciales y una fuerte discusión federal sobre equidad y costo de vida.

La decisión llega en un contexto donde el Ejecutivo profundiza su política de ajuste fiscal mientras busca mostrar resultados macroeconómicos. En esa línea, abril dejó una de las noticias más celebradas por el Ministerio de Economía: la balanza comercial registró un superávit récord de USD 2.711 millones impulsado por exportaciones históricas, especialmente del complejo agroindustrial. El dato fortalece el discurso oficial sobre acumulación de reservas y recuperación del comercio exterior, aunque todavía convive con fuertes tensiones internas.

Una de esas tensiones aparece con claridad en el sistema financiero. Mientras las grandes empresas acceden a tasas cada vez más bajas para financiar capital de trabajo e inversiones, las líneas destinadas a personas físicas continúan en niveles extremadamente altos. La disparidad refleja un sistema que empieza a abrirse para el sector corporativo, pero que sigue expulsando al consumo y encareciendo el endeudamiento familiar.

En Santa Fe, además, crece otra alarma: los juicios laborales aumentaron por encima del promedio nacional y ya generan preocupación entre empresas, cámaras sectoriales y estudios jurídicos. El fenómeno impacta especialmente sobre pymes y sectores productivos que advierten sobre mayores costos, incremento de litigiosidad y un escenario de creciente incertidumbre para contratar personal.

En paralelo, Daniel Scioli salió a reforzar una de las apuestas del Gobierno: el turismo como motor de inversión y generación de dólares. En la apertura del Foro de Came que se realizó ayer en Rosario, el funcionario anticipó un nuevo régimen de incentivos destinado a atraer capitales al sector turístico, con beneficios para proyectos hoteleros, desarrollos de infraestructura y propuestas vinculadas a experiencias internacionales. La estrategia busca aprovechar el cambio de ciclo económico y seducir inversiones privadas en un mercado que todavía intenta recomponerse tras años de crisis y caída de actividad.

Rosario, justamente, aparece como una de las ciudades que mejor capitaliza esa agenda. La ciudad ya se convirtió en la tercera del país en cantidad de congresos internacionales, consolidando un posicionamiento estratégico para el turismo de reuniones y eventos corporativos. El crecimiento no solo fortalece la actividad hotelera y gastronómica, sino que también potencia negocios, networking e inversiones asociadas al ecosistema urbano y empresarial.

Otro frente que empezó a destrabarse es el interminable conflicto de Vicentin. Molinos Agro y Louis Dreyfus decidieron bajarse de la disputa judicial vinculada al proceso de la agroexportadora, despejando así uno de los principales focos de conflicto contra la nueva conducción. La decisión representa una señal relevante para el mercado agroindustrial y para los acreedores, en un expediente que durante años condicionó operaciones, inversiones y relaciones comerciales dentro del sector.

Mientras tanto, el Gobierno también avanza con su denominada “Ley Hojarasca”, un paquete orientado a eliminar regulaciones, normas y disposiciones consideradas obsoletas o absurdas. Entre los cambios aparecen modificaciones administrativas y eliminación de reglas históricas que, según la Casa Rosada, entorpecen inversiones y actividad privada. El proyecto genera apoyo en sectores empresarios, aunque también críticas por posibles vacíos regulatorios y pérdida de controles.

Así, el tablero económico argentino combina señales de recuperación macro con ajustes sensibles sobre ingresos y consumo. Exportaciones récord, reformas regulatorias y apertura a inversiones conviven con tarifas en alza, crédito restringido para familias y creciente conflictividad laboral. En ese escenario, provincias y ciudades como Santa Fe y Rosario intentan posicionarse como polos de negocios, turismo e integración internacional mientras el país redefine sus prioridades económicas.