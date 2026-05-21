Récord histórico: las exportaciones alcanzaron US$ 8.914 millones en abril apuntaladas por la energía y el agro

Resumen Ejecutivo Balanza comercial histórica: En abril, las exportaciones de la Argentina alcanzaron un récord de US$ 8.914 millones , reflejando un incremento interanual del 33,6%.

En abril, las exportaciones de la Argentina alcanzaron un récord de , reflejando un incremento interanual del 33,6%. Superávit consolidado: Se registró un saldo positivo mensual de US$ 2.711 millones , acumulando US$ 8.277 millones en el primer cuatrimestre del año.

Se registró un saldo positivo mensual de , acumulando en el primer cuatrimestre del año. Nuevos motores económicos: Si bien el agro inició la liquidación de la cosecha gruesa, los sectores de combustibles y energía junto a la minería lideraron la expansión exportadora.

Si bien el inició la liquidación de la cosecha gruesa, los sectores de junto a la lideraron la expansión exportadora. Asimetría interna: Las importaciones cayeron un 4% debido al estancamiento de la actividad industrial local, marcando un escenario económico de dos velocidades.

El escenario del comercio exterior argentino exhibió un punto de giro histórico durante el mes de abril. De acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el INDEC, las exportaciones nacionales alcanzaron la cifra sin precedentes de US$ 8.914 millones, lo que representa un salto del 33,6% en comparación con el mismo período del año anterior, consolidando el perfil transable del país.

Este desempeño exportador permitió registrar un superávit comercial récord de US$ 2.711 millones para el cuarto mes del año. Con este resultado, la balanza comercial encadena su vigésimo noveno mes consecutivo en terreno positivo, acumulando un saldo favorable de US$ 8.277 millones en el primer cuatrimestre y alcanzando de forma anticipada las metas anuales proyectadas por los analistas privados.

Para comprender la magnitud de estas cifras, se puede pensar en la economía nacional como un motor que funciona a dos velocidades muy marcadas. Mientras el cilindro orientado al mercado internacional experimenta una aceleración sin precedentes, impulsado por recursos estratégicos, el engranaje de la industria y el consumo doméstico opera a un ritmo considerablemente más rezagado, evidenciando una fuerte asimetría en la actividad general.

La aceleración del frente externo estuvo apuntalada por una sólida recuperación en las cantidades despachadas, que treparon un 20,6%, complementada por una evolución favorable del 10,8% en los precios internacionales. El dinamismo no se limitó únicamente al sector agropecuario tradicional, que comenzó a registrar el ingreso de la cosecha gruesa indispensable para las terminales portuarias del Gran Rosario y el sector agroindustrial de la Provincia de Santa Fe.

El verdadero catalizador del período se localizó en el rubro de combustibles y energía, que experimentó una expansión del 85,9%, aportando US$ 718 millones adicionales respecto al año previo. Las ventas externas de petróleo crudo y carburantes escalaron un 53,2% en volumen, posicionando al crudo extraído de Vaca Muerta como el segundo producto más exportado del país, ubicándose inmediatamente detrás del maíz.

Asimismo, las manufacturas de origen industrial exhibieron un crecimiento del 43,3%, sumando US$ 2.528 millones. Este impulso estuvo traccionado por el bloque automotriz y el avance de la minería metalífera, donde el oro para uso no monetario ingresó al listado de los diez principales bienes exportados hacia las potencias internacionales, secundado por el carbonato de litio orientado al mercado asiático.

En la otra cara de la moneda, las importaciones totales retrocedieron un 4% interanual, situándose en US$ 6.204 millones. Esta contracción estuvo explicada por una caída del 7,7% en las cantidades adquiridas, a pesar de que los precios de los bienes importados registraron un alza promedio del 4,1%, exponiendo la debilidad del entramado productivo fabril frente a la demanda externa.

Las compras de piezas y accesorios para bienes de capital, un indicador sensible para medir la inversión corporativa y el pulso de las plantas fabriles, sufrieron un desplome del 17,4% en valores y una baja del 22,8% en volúmenes. Este freno se reflejó con nitidez en el comercio con Brasil, principal socio de la región, desde donde las compras cayeron un 17,9% interanual.

Frente a esta coyuntura, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó a través de canales oficiales que las exportaciones totales del primer cuatrimestre ascendieron a US$ 30.820 millones, superando en un 21,5% el nivel alcanzado en igual tramo del año pasado, un dato que el Palacio de Hacienda observa con atención para la estabilización de las reservas.

La reversión de la balanza energética constituye el factor determinante del ciclo actual. El país dejó atrás el déficit estructural que caracterizó al sector entre 2011 y 2023 para consolidar tres años de aportes positivos netos. De acuerdo con estimaciones sectoriales, la balanza comercial energética acumuló en los últimos doce meses un superávit inédito de US$ 9.000 millones.

Por su parte, las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado que coordina el Banco Central señalan que el año en curso podría finalizar con exportaciones totales por US$ 96.056 millones e importaciones estimadas en US$ 79.550 millones. Esto arrojaría un saldo anual positivo cercano a los US$ 16.506 millones, representando una expansión del 50% interanual.

El gran desafío para los sectores corporativos radica en encauzar esta notable liquidez del sector transable hacia la reactivación de las cadenas de valor locales. La consolidación de divisas proporciona una base macroeconómica indispensable, pero el sostenimiento del crecimiento requerirá que el sector industrial consiga acoplarse paulatinamente a la dinámica expansiva que hoy lideran la energía, la minería y el agro.