La nueva batalla del mercado automotor: claves que confirman un cambio en el negocio

Los registros de vehículos cero kilómetro volvieron a mostrar una fuerte contracción. Durante julio se patentaron 43.758 unidades, muy por debajo de las 62.818 registradas en el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, las ventas también permanecen en terreno negativo, con 339.359 unidades, un 12,8% menos que en igual período del año anterior.

Más oferta, menos compradores

La competencia crece, pero la demanda se volvió mucho más selectiva.

Desde ACARA aseguran que el mercado atraviesa una nueva etapa. La llegada constante de nuevos modelos, el avance de las marcas chinas y una mayor disponibilidad de financiamiento ampliaron la oferta, aunque eso todavía no alcanza para revertir la caída en los patentamientos.

Según el sector, hoy la competencia es mucho más intensa y obliga a concesionarios y terminales a revisar permanentemente sus estrategias comerciales.

Los autos eléctricos son una realidad

La electromovilidad representa el 15% del mercado.

Uno de los datos destacados que dejó julio fue el crecimiento sostenido de la movilidad electrificada. Desde ACARA estiman que este segmento ya explica el 15% de las ventas y consideran que continuará expandiéndose a medida que avance la infraestructura de carga en todo el país.

El cambio tecnológico empieza a modificar las preferencias de los consumidores y también las inversiones de las automotrices.

El negocio cambió

Los concesionarios buscan nuevas fuentes de ingresos.

Ante un mercado más competitivo y márgenes cada vez más ajustados, las concesionarias comenzaron a fortalecer los servicios asociados a la venta de vehículos, como mantenimiento, garantías, posventa y soluciones financieras.

El objetivo es diversificar los ingresos en un contexto donde la rentabilidad ya no depende exclusivamente del volumen de ventas.

El pedido del sector: más incentivos

ACARA reclama medidas que acompañen la actividad.

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, consideró que el mercado atraviesa un proceso de adaptación y sostuvo que también será necesario contar con incentivos fiscales que ayuden a estimular la actividad durante la segunda mitad del año.

Según anticipó, el resto de 2026 mantendrá un escenario de fuerte competencia, amplia oferta y consumidores cada vez más exigentes.