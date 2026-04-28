El petróleo vuelve a los u$s110: crece la tensión global por los mercados y la energía

La escalada del petróleo volvió a encender alarmas en los mercados internacionales. El barril Brent se acercó nuevamente a los US$110, impulsado por las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los temores sobre eventuales interrupciones en el suministro energético global, mientras los futuros de Wall Street anticiparon una nueva jornada de retrocesos.

El nuevo salto del crudo reaviva un escenario que los inversores observan con creciente cautela: mayores costos energéticos, presión inflacionaria y potencial impacto sobre crecimiento económico y política monetaria.

Petróleo en máximos y riesgo sobre la inflación

La suba del Brent respondió a preocupaciones sobre el abastecimiento internacional, particularmente por la sensibilidad del mercado ante cualquier amenaza sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde circula una porción crítica del comercio mundial de crudo.

Con el barril en niveles no vistos desde episodios previos de crisis energética, el mercado vuelve a descontar un posible traslado a combustibles, logística y costos industriales.

Para los analistas, el principal riesgo es que un petróleo en tres dígitos prolongado vuelva a alimentar una inflación global que todavía no termina de ceder.

Wall Street opera bajo presión

En paralelo, los futuros de los principales índices de Nueva York reflejaron renovada aversión al riesgo.

El mercado teme que un shock energético complique los márgenes corporativos y obligue a la Reserva Federal a sostener una política monetaria más restrictiva por más tiempo.

La reacción golpeó especialmente a activos sensibles al crecimiento, mientras crece la búsqueda de refugio en bonos y commodities.

Impacto sobre alimentos y agro

La suba del petróleo no sólo preocupa a los mercados financieros. También empieza a ser observada por las cadenas agroindustriales.

Un crudo más caro tiende a presionar sobre:

* Costos de fletes y logística

* Precio del gasoil para labores agrícolas

* Fertilizantes y otros insumos energéticos dependientes

* Costos de procesamiento industrial y exportación

Para países agroexportadores como Argentina, este escenario puede generar efectos mixtos: mayor presión sobre costos productivos, pero también potencial sostén para ciertos commodities agrícolas, especialmente si se fortalece la demanda por biocombustibles.

Un mercado dominado por la geopolítica

Más allá de fundamentos tradicionales de oferta y demanda, hoy el precio del petróleo parece moverse por riesgo político.

La volatilidad responde menos a balances físicos y más a expectativas sobre escalada regional, sanciones, seguridad marítima y posibles respuestas de grandes potencias.

Ese componente explica por qué cada titular sobre Medio Oriente tiene impacto inmediato tanto en energía como en acciones.

Señal de alerta para la economía global

El regreso del petróleo hacia los US$110 reabre un escenario que muchos creían superado: el de una nueva inflación importada vía energía.

Si la tensión persiste, los mercados podrían enfrentar una combinación compleja de crudo caro, bolsas débiles y tasas altas.

Y esa ecuación, advierten operadores, suele ser una mala noticia para crecimiento, inversión y consumo.