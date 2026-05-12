Más de 80.000 adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que ya se registraron más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, una herramienta diseñada para agilizar el cumplimiento fiscal de personas humanas y sucesiones indivisas.

Según detalló el organismo, la cantidad de inscriptos se duplicó en los últimos 20 días, período en el que ARCA habilitó el aplicativo necesario para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al nuevo esquema.

El régimen fue creado en febrero a través de la Resolución General 5820, con el objetivo de simplificar los procesos de presentación y reducir la carga administrativa para los contribuyentes. Desde entonces, el sistema mostró un crecimiento sostenido en la cantidad de adhesiones.

En una primera etapa, el programa registró unas 5.800 incorporaciones. Sin embargo, durante abril el interés aumentó significativamente y se sumaron más de 36.000 nuevos contribuyentes atraídos por la posibilidad de utilizar declaraciones juradas con información precargada por el organismo recaudador.

Desde ARCA destacaron que el nuevo esquema busca facilitar la confección de las presentaciones impositivas mediante la automatización de datos fiscales, una modalidad que apunta a reducir errores y acelerar los tiempos de cumplimiento tributario.

El organismo recordó además que el vencimiento para la presentación correspondiente al período fiscal 2025 operará durante junio, de acuerdo con la terminación de CUIT de cada contribuyente.

La implementación del régimen simplificado forma parte de una estrategia más amplia de modernización y digitalización de los procesos tributarios impulsada por ARCA, en línea con sistemas utilizados en otros países para agilizar la relación entre el fisco y los contribuyentes.