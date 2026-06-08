Medio Oriente: el petróleo se dispara y los mercados globales arrancan mal la semana

La creciente tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados internacionales. Los precios del petróleo registraron fuertes subas mientras las principales bolsas del mundo cerraron con pérdidas, en medio de la preocupación por una posible interrupción del suministro energético global.

El detonante fue una nueva escalada en el conflicto regional, que reavivó los temores sobre la seguridad del transporte de crudo en zonas estratégicas para el comercio mundial. Los inversores reaccionaron rápidamente buscando refugio en activos considerados más seguros y reduciendo exposición a acciones y otros instrumentos de riesgo.

En este contexto, el barril de petróleo Brent avanzó con fuerza y se acercó nuevamente a niveles que no se observaban desde semanas atrás. La suba estuvo impulsada por la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas y el riesgo de que el conflicto afecte rutas clave de abastecimiento energético, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial.

Las bolsas internacionales reflejaron la preocupación de los mercados. Los principales índices europeos registraron caídas, mientras que los futuros de Wall Street también mostraron retrocesos. Los sectores más sensibles al costo de la energía, como transporte, turismo e industria, estuvieron entre los más afectados por la jornada negativa.

Los analistas advierten que una prolongación del conflicto podría generar nuevas presiones inflacionarias a nivel global, debido al impacto que tendría un petróleo más caro sobre los costos de producción y transporte. A su vez, esto podría complicar las expectativas de reducción de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales.

En los próximos días, la atención de los mercados estará centrada en la evolución de la situación geopolítica y en cualquier señal que permita anticipar si el conflicto se encamina hacia una solución diplomática o hacia una nueva escalada militar. Mientras tanto, la volatilidad continúa siendo la principal característica de los mercados financieros internacionales.