Mejora la calificación de Argentina: qué mira Moody's antes de otorgar otro upgrade

La decisión de Moody's de mejorar la calificación soberana de Argentina representa una nueva señal de confianza para los mercados internacionales. La agencia destacó los avances registrados en materia fiscal, la desaceleración de la inflación y una mayor estabilidad macroeconómica, factores que contribuyeron a reducir la percepción de riesgo sobre la economía argentina.

Sin embargo, el cambio de nota no implica que el proceso esté terminado. Desde la calificadora advirtieron que el país todavía debe consolidar varias variables estructurales antes de aspirar a nuevas mejoras en su perfil crediticio.

Entre los principales aspectos que seguirá monitoreando Moody's aparece la continuidad del crecimiento económico. La agencia considera que una expansión sostenida permitirá fortalecer la generación de recursos fiscales y mejorar la capacidad de pago de la deuda en el mediano plazo.

Otro punto clave será la inflación. Si bien reconoció la fuerte desaceleración registrada durante el proceso de estabilización, Moody's entiende que la consolidación de una inflación baja será determinante para reforzar la credibilidad de la política económica y reducir la volatilidad financiera.

La disciplina fiscal continúa siendo uno de los pilares del análisis. Mantener el superávit primario y evitar un deterioro de las cuentas públicas será un requisito indispensable para sostener la confianza de los inversores internacionales y mejorar la percepción sobre la solvencia del Estado argentino.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la posición externa. La calificadora seguirá de cerca la acumulación de reservas, la disponibilidad de divisas y la capacidad del país para afrontar los vencimientos de deuda previstos para los próximos años, especialmente antes del esperado incremento de ingresos por exportaciones energéticas y mineras.

Finalmente, Moody's remarcó que la estabilidad política también será un factor relevante. La continuidad de las políticas económicas y un escenario que reduzca la incertidumbre institucional serán elementos determinantes para futuras revisiones de la nota soberana.

Para el mercado financiero, la mejora de la calificación representa una señal positiva porque puede contribuir a reducir el costo del financiamiento del país, ampliar el universo de inversores interesados en activos argentinos y facilitar, en el futuro, un regreso más sólido a los mercados internacionales de crédito. No obstante, los analistas coinciden en que el verdadero desafío será sostener en el tiempo los avances macroeconómicos para transformar esta mejora en una tendencia de largo plazo.