Claves del día: récord de exportaciones, boom del courier y la construcción vuelve al centro del plan oficial

La economía argentina comenzó la segunda mitad de 2026 mostrando una paradoja cada vez más evidente. Mientras algunos indicadores alcanzan máximos históricos y varios sectores exhiben un dinamismo inédito desde hace años, otros todavía -como el consumo- siguen en caída. El Gobierno intenta ahora que la construcción se convierta en el próximo motor de la actividad, en un contexto donde las exportaciones, la energía y el comercio exterior ya muestran cifras récord.

Uno de los movimientos más importantes de las últimas horas es la reunión que sostendrá hoy el Ministerio de Economía con referentes de la construcción. El objetivo oficial es acelerar inversiones privadas y darle mayor impulso a una actividad que continúa muy por debajo de los niveles necesarios para recuperar empleo. Entre los temas analizados estuvieron las alternativas para destrabar proyectos, el régimen de cancelación de deudas mediante bonos del Tesoro y distintas propuestas presentadas por las cámaras empresarias, que todavía mantienen dudas sobre la adhesión al mecanismo de pago diseñado por el Gobierno.

La apuesta oficial no es casual. La construcción sigue siendo uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleo directo e indirecto, además de movilizar industrias como el cemento, el acero, la madera, los materiales eléctricos y el transporte. Con la obra pública nacional prácticamente paralizada, el Ejecutivo busca que el capital privado ocupe ese espacio.

Una de las ideas del gobierno apunta a utilizar los recursos provenientes de la venta de acciones del FSG, que requeriría la sanción de una ley en el Congreso, para destinar entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones a descontar hipotecas, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito habitacional. El tema es que son fondos de los jubilados.

Al mismo tiempo, el frente externo continúa aportando buenas noticias. Según los datos difundidos por el Indec, junio volvió a cerrar con un fuerte superávit comercial de US$ 2.194 millones, impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones. En los primeros seis meses del año, las ventas externas alcanzaron US$ 49.454 millones, el mayor registro histórico para un primer semestre. El saldo acumulado de la balanza comercial ya supera los US$ 13.900 millones, casi cuatro veces superior al registrado durante igual período del año pasado.

Detrás de ese desempeño aparecen varios motores. Las exportaciones del complejo agroexportador mantiene elevados niveles de liquidación y el sector energético consolida un cambio estructural que empieza a modificar la matriz exportadora argentina.

Precisamente la energía volvió a convertirse en otra de las grandes protagonistas del semestre. El país prácticamente duplicó el superávit energético obtenido un año atrás gracias al fuerte incremento de las exportaciones de petróleo y gas y a la reducción de las importaciones de combustibles. Vaca Muerta continúa aumentando su participación dentro de las ventas externas y el complejo energético se consolida como uno de los pilares del ingreso de divisas para la economía argentina. Este cambio reduce la histórica dependencia exclusiva del complejo agroindustrial y mejora la calidad del superávit comercial.

Mientras tanto, también cambian los hábitos de consumo de los argentinos. Las importaciones mediante el sistema courier alcanzaron un nuevo récord durante el primer semestre y prácticamente duplicaron las operaciones realizadas un año atrás. La mayor estabilidad cambiaria, la reducción de restricciones y la creciente utilización de plataformas internacionales están modificando el comportamiento de miles de consumidores que vuelven a comprar directamente en el exterior productos de tecnología, indumentaria, repuestos y artículos para el hogar.

Este fenómeno comienza además a generar nuevos desafíos para el comercio tradicional y para muchos importadores locales, que enfrentan una competencia cada vez más directa de vendedores internacionales con menores costos operativos.

El proceso de internacionalización también comienza a verse del lado empresario. Uno de los principales grupos agroindustriales argentinos anunció la compra de una planta de azúcar y producción de etanol en Brasil por US$ 148 millones, una operación que confirma que algunas compañías nacionales ya dejaron de pensar únicamente en el mercado doméstico y vuelven a expandirse regionalmente buscando escala, nuevos negocios y diversificación.

La inversión fortalece además la integración entre el negocio agrícola y el desarrollo de biocombustibles, un segmento que aparece con creciente potencial dentro de América Latina.

En paralelo, el mercado financiero empieza a correr la mirada hacia lo que viene. Después de varios meses concentrado en la desaceleración de la inflación, la baja del riesgo país y la estabilidad cambiaria, los inversores comenzaron a enfocarse en las variables que podrían definir el segundo semestre: el nivel de actividad, la recuperación del crédito, la evolución del consumo, la velocidad de las inversiones privadas y la capacidad del Gobierno para sostener el crecimiento sin abandonar el equilibrio fiscal.

La sensación entre muchos operadores es que el mercado ya dejó de celebrar únicamente la estabilización macroeconómica y comenzó a exigir señales concretas sobre crecimiento. En ese escenario, la construcción aparece como uno de los sectores llamados a definir si la recuperación económica logra extenderse hacia actividades intensivas en empleo o si continúa concentrada en exportaciones, energía y algunos segmentos específicos de la economía.

Las próximas semanas mostrarán si esa apuesta oficial consigue traducirse en nuevos proyectos, mayor inversión privada y una recuperación más amplia de la actividad. Por ahora, los números del comercio exterior y de la energía muestran una economía que genera cada vez más dólares; el desafío pendiente sigue siendo que esa mejora también llegue con mayor intensidad a la producción, el empleo y el consumo interno.