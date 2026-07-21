JPMorgan apuesta por el Bitcoin: qué está viendo que otros inversores ignoran

Las fuertes entradas y salidas de capital registradas en los ETF de Bitcoin volvieron a instalar dudas sobre la fortaleza del mercado. Sin embargo, para JPMorgan esos movimientos no alcanzan para definir la tendencia del activo.

En un reciente informe, el banco de inversión afirmó que el comportamiento de los fondos cotizados refleja principalmente decisiones tácticas de corto plazo y no necesariamente un deterioro de los fundamentos de Bitcoin.

Dos señales que mantienen el optimismo

El análisis de la entidad identifica dos factores que continúan respaldando la tesis alcista sobre la principal criptomoneda.

El primero es el sostenido interés de los inversores institucionales en el mercado de futuros de Bitcoin. Según JPMorgan, la demanda en mercados regulados como el Chicago Mercantile Exchange (CME) continúa mostrando un posicionamiento firme, incluso en períodos de elevada volatilidad.

El segundo elemento es la estrategia financiera de Strategy (ex MicroStrategy), la compañía que posee una de las mayores reservas corporativas de Bitcoin del mundo. La empresa reforzó recientemente su posición de liquidez mediante una emisión de capital, una decisión que, según el banco, reduce significativamente el riesgo de que deba desprenderse de parte de sus tenencias de BTC para afrontar compromisos financieros.

Una mirada más allá de los ETF

Para JPMorgan, la atención del mercado se concentra excesivamente en los flujos diarios de los ETF al contado, que suelen amplificar la percepción de volatilidad.

La entidad considera que variables como la participación institucional en los mercados de derivados y la capacidad financiera de los principales tenedores de Bitcoin ofrecen una señal más precisa sobre la salud del ecosistema y las perspectivas de mediano plazo.

Qué implica para el mercado

El informe sugiere que, mientras persistan esos fundamentos, las correcciones de precio podrían responder más a factores coyunturales que a un cambio estructural en la demanda.

En ese contexto, el banco mantiene una visión favorable sobre la evolución de Bitcoin, apoyada en el creciente interés institucional y en una estructura de mercado que, a su juicio, continúa fortaleciéndose pese a los episodios de volatilidad.

Aunque el comportamiento del precio seguirá condicionado por factores macroeconómicos, la política monetaria de la Reserva Federal y el apetito global por activos de riesgo, JPMorgan entiende que los indicadores de fondo continúan respaldando una perspectiva constructiva para la criptomoneda en el mediano plazo.