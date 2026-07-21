Del pronóstico a la decisión: por qué el clima será un factor decisivo esta campaña

Las proyecciones climáticas dejaron de ser una referencia de largo plazo para convertirse en una herramienta estratégica dentro del manejo agrícola. Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sostienen que hoy existe suficiente información para anticipar escenarios, evaluar riesgos y ajustar decisiones productivas antes de que ocurran eventos extremos.

La evolución de modelos meteorológicos, el monitoreo satelital y la red de estaciones agrometeorológicas permiten generar pronósticos con mayor precisión, brindando a productores y asesores una ventaja para planificar la campaña.

Anticiparse para reducir pérdidas

Los especialistas remarcan que conocer con anticipación la probabilidad de excesos hídricos, déficits de lluvias, heladas o golpes de calor permite modificar estrategias de manejo, definir fechas de siembra, ajustar la elección de cultivos e incluso optimizar el uso de insumos.

En un contexto donde la variabilidad climática aumenta, la planificación basada en información climática se transforma en una herramienta para reducir la exposición al riesgo y mejorar la eficiencia de los sistemas productivos.

Qué muestran las proyecciones climáticas

Según los especialistas, el análisis ya no se limita al pronóstico del tiempo para los próximos días. Las herramientas actuales permiten trabajar con perspectivas estacionales que ayudan a estimar tendencias de precipitaciones y temperaturas para los meses siguientes.

Estas proyecciones no indican exactamente cómo será cada jornada, pero sí permiten identificar escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia y preparar estrategias de manejo acordes a cada situación.

El enfoque consiste en transformar la incertidumbre climática en información útil para la toma de decisiones productivas.

Información para decidir mejor

El INTA dispone de una red nacional de estaciones meteorológicas, imágenes satelitales, radares y plataformas digitales que integran información climática y agroambiental en tiempo real.

Ese conjunto de herramientas facilita el seguimiento de variables como humedad del suelo, precipitaciones, temperaturas y otros indicadores fundamentales para la agricultura, generando información que puede incorporarse a la planificación diaria del establecimiento.

El desafío ya no es predecir, sino actuar

Para los especialistas, el mayor cambio no está únicamente en la calidad de los pronósticos, sino en la capacidad de incorporarlos a la gestión del negocio agropecuario.

La información climática permite anticipar escenarios, minimizar riesgos y aprovechar oportunidades, convirtiéndose en un insumo tan importante como la genética, la fertilización o la tecnología aplicada al lote.

Con una mayor disponibilidad de datos y herramientas de análisis, la tendencia apunta a que las decisiones productivas dependan cada vez más de la integración entre información climática y manejo agronómico.