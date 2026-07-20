Modifican el cálculo de aportes sindicales en los convenios colectivos: los detalles

El Gobierno oficializó una modificación en la normativa que regula la forma en que se calculan determinados aportes y contribuciones establecidos en los convenios colectivos de trabajo. El objetivo es delimitar con mayor claridad la base sobre la que pueden aplicarse estos conceptos y unificar criterios para su liquidación.

La decisión alcanza a los aportes convencionales pactados entre empleadores y sindicatos, un aspecto que suele generar diferencias de interpretación al momento de confeccionar las liquidaciones salariales.

Mayor precisión en la base de cálculo

La nueva reglamentación busca evitar interpretaciones dispares sobre qué conceptos salariales pueden ser considerados para calcular los aportes establecidos en los convenios colectivos.

Con el nuevo criterio, las contribuciones convencionales deberán ajustarse a parámetros específicos definidos por la normativa vigente, lo que apunta a brindar mayor previsibilidad para empleadores y trabajadores.

Especialistas en derecho laboral consideran que la medida podría reducir conflictos administrativos vinculados con la liquidación de aportes, aunque su aplicación dependerá de las particularidades de cada convenio colectivo.

Impacto para empresas y sindicatos

Las modificaciones obligarán a muchas empresas a revisar la forma en que liquidan los aportes convencionales, especialmente aquellas alcanzadas por convenios que contemplan contribuciones adicionales destinadas a organizaciones sindicales u otras entidades vinculadas a la actividad.

Para los sindicatos, los cambios podrían implicar una adecuación en la forma de percibir determinados ingresos convencionales, en función de cómo queden definidos los conceptos alcanzados por la nueva reglamentación.

Qué cambia para los empleadores

Las áreas de Recursos Humanos y estudios contables deberán analizar el alcance de la nueva normativa para verificar que las liquidaciones salariales se ajusten al nuevo esquema.

La actualización normativa incorpora un marco más preciso para la determinación de estos aportes y busca reducir la discrecionalidad en su aplicación. No obstante, cada convenio colectivo deberá ser analizado de manera individual para establecer cómo impactan las nuevas disposiciones en cada actividad.

Un nuevo escenario para las relaciones laborales

La modificación se inscribe dentro del proceso de actualización de normas laborales impulsado por el Gobierno, con foco en la simplificación administrativa y la revisión de distintos mecanismos vinculados a las relaciones entre empleadores y organizaciones sindicales.

En adelante, empresas, cámaras empresarias y sindicatos deberán adecuar sus procedimientos a las nuevas reglas, mientras los especialistas seguirán de cerca su implementación y los posibles efectos sobre la negociación colectiva y la administración de los aportes convencionales.