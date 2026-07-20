El clima global ayuda y los bonos argentinos en dólares recuperan terreno en Wall Street

Los bonos soberanos argentinos nominados en dólares registraron una jornada de recuperación en Wall Street, acompañando un escenario internacional más favorable para los activos de mercados emergentes. La mejora respondió principalmente a un cambio en el apetito por el riesgo de los inversores, en un contexto externo más estable.

El repunte se produjo luego de varias ruedas de volatilidad, en las que la deuda argentina había mostrado un comportamiento dispar. La mayor predisposición de los mercados internacionales hacia activos de mayor riesgo permitió una recuperación de los títulos locales, que encontraron respaldo en un entorno financiero más optimista.

El S&P Merval cae 0,2% a 3.192.432,340. Dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Sociedad Comercial del Plata (-2%), Cresud (-1,4%), y Grupo Financiero Galicia (-1,3%). En cuanto a los ADRs, los que más caen son Grupo Supervielle e Irsa con el 3,1% y 2%, respectivamente. El riesgo país, en tanto, se ubica en los 410 puntos.

Los operadores siguen de cerca la evolución de la política monetaria de Estados Unidos y las expectativas sobre futuras decisiones de la Reserva Federal, factores que continúan siendo determinantes para el desempeño de los bonos emergentes. Un escenario de menores tensiones financieras internacionales suele favorecer el ingreso de capitales hacia este tipo de instrumentos.

A nivel local, el mercado continúa monitoreando la evolución de las variables macroeconómicas, la consolidación del programa económico y la capacidad del Gobierno para sostener el proceso de estabilización. Estos elementos siguen siendo claves para la percepción de riesgo sobre los activos argentinos.

Si bien la recuperación representa una señal positiva para la deuda soberana, los analistas advierten que la volatilidad continuará siendo elevada y que la evolución de los bonos dependerá tanto del contexto internacional como de las señales económicas y fiscales que surjan en las próximas semanas.

En ese escenario, el mercado mantiene una postura cautelosa, aunque reconoce que un entorno externo más favorable puede ofrecer oportunidades de recuperación para los activos financieros argentinos, siempre que se mantenga la confianza de los inversores.