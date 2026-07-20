Un gigante del campo se expande: Adecoagro compró la usina Caarapó a Raízen

Resumen Ejecutivo Adecoagro adquirió la usina Caarapó en Brasil por u$s148 millones , consolidando su posición estratégica en la producción de azúcar, etanol y energía renovable a nivel regional.

adquirió la usina en Brasil por , consolidando su posición estratégica en la producción de y energía renovable a nivel regional. La operación permite a la agroindustrial argentina capitalizar inmediatamente la reciente suba del corte obligatorio de etanol al 32% dispuesta en el dinámico mercado brasileño.

dispuesta en el dinámico mercado brasileño. Esta integración generará fuertes eficiencias logísticas al sumar la infraestructura al clúster que la compañía ya opera en Mato Grosso do Sul , optimizando el manejo de la molienda.

, optimizando el manejo de la molienda. El movimiento corona un ciclo de expansión agresiva del grupo, sumándose a la reciente toma de control de Profertil y su interés en los activos de SanCor.

La dinámica de los negocios en el tablero agroindustrial sudamericano no da tregua. Mientras el mercado local proyecta los márgenes de rentabilidad de la nueva campaña gruesa, Adecoagro acaba de concretar una jugada estratégica más allá de las fronteras. La agroindustrial desembolsó u$s148 millones para adquirir la usina Caarapó en Brasil.

El activo, adquirido al Grupo Raízen, ubica a la compañía en una posición de absoluto privilegio dentro del estado de Mato Grosso do Sul. Se trata de una instalación de gran escala con capacidad para elaborar azúcar, etanol hidratado y deshidratado, además de generar energía renovable aprovechando la biomasa.

La transacción no es un hecho aislado, sino una lectura muy precisa de la macroeconomía regional. A partir de julio de este 2026, Brasil elevó el corte obligatorio de etanol en las naftas al 32%, traccionado por una estrategia de Estado frente al encarecimiento global de los hidrocarburos.

La medida del gobierno brasileño no solo responde a una agenda de sustentabilidad, sino a una férrea defensa de su cadena de valor agrícola. Escalar la participación de los biocombustibles asegura una rentabilidad fluida en origen, amortigua los costos logísticos y blinda la economía rural frente a los shocks externos.

Este escenario de alto incentivo contrasta fuertemente con la realidad que se vive "tranqueras adentro". Mientras en Argentina todavía se debate a nivel legislativo la posibilidad de llevar el mandato del 12% al 15%, el mercado del país vecino ya proyecta un horizonte del 35% mediante su Ley de Combustible del Futuro.

Para las empresas que originan y procesan toneladas de biomasa, operar bajo reglas claras que traccionan la demanda resulta vital. La compra del ingenio incluye no solo la estructura de fierros, sino las plantaciones de caña de azúcar propia y la cesión de contratos con los proveedores vinculados al complejo.

La ubicación de esta nueva usina es verdaderamente la piedra angular del modelo de negocio. Se encuentra a escasos 100 kilómetros de los ingenios Angélica e Ivinhema, que ya están bajo el mando de la firma. Esta proximidad es el escenario ideal para el manejo eficiente de la logística primaria.

Crear un clúster productivo permite optimizar fletes de cosecha, unificar el manejo agronómico en lotes cercanos y licuar costos fijos operativos. Como señaló Mariano Bosch, CEO de la compañía, la incorporación de esta estructura fortalecerá su plataforma y permitirá consolidar su posición entre "los productores más eficientes de la industria".

Al centralizar la molienda regional, la empresa estima que podrá derivar excedentes de caña de sus instalaciones operativas hacia la nueva planta. Esto representa un salto estimado del 25% en la capacidad de procesamiento con inyecciones de capital marginales, mejorando automáticamente el flujo de caja del negocio verde.

Esta agresividad comercial para expandir su matriz de rentabilidad cuenta con un fuerte respaldo financiero. Desde el año 2025, el grupo Tether se consolidó como accionista mayoritario, inyectando una enorme liquidez que permitió un verdadero cambio de marcha en la toma de posiciones dentro del rubro alimentario y bioenergético sudamericano.

La movida en suelo brasileño espeja las decisiones de peso que la empresa viene realizando en el escenario agropecuario local. La adquisición del control total de Profertil junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), tras comprar las partes de YPF y Nutrien, fue el gran salto en 2025.

Con esa maniobra sobre el cierre del año, aseguraron el dominio del 60% de la oferta interna de urea, el insumo crítico para sostener los rindes en la zona núcleo. Liderar la producción de fertilizantes nitrogenados garantiza una resiliencia única ante los conocidos vaivenes de la importación y la brecha cambiaria.

A este avance se suma el interés sostenido por diversificar la cartera sumando eslabones de valor agregado. La compañía sigue firme como uno de los oferentes principales en la compleja licitación judicial por las seis plantas industriales y marcas de la histórica cooperativa láctea SanCor, hoy en proceso de quiebra.

La potencial integración de estos activos lecheros sumaría otra capa de procesamiento a un portafolio que ya comercializa marcas insignia como Las Tres Niñas. Evidentemente, la captura de los márgenes en cada fase del proceso, desde el planteo de siembra hasta el consumo masivo, es el norte estratégico.

Por el lado del vendedor, la salida del Grupo Raízen confirma una reestructuración de la sociedad conformada por Cosan y Shell. La firma energética brasileña viene desprendiéndose de activos clave, replicando la venta de su red de estaciones de servicio y su refinería de Dock Sud en Argentina a Mercuria.

En un contexto macroeconómico desafiante que aprieta los márgenes del eslabón primario, el volumen y la industrialización funcionan como un seguro de precios. Capturar el excedente del lote y transformarlo eficientemente en energía limpia o alimentos terminados es la verdadera ventaja competitiva que tracciona en la actualidad.

En definitiva, la integración vertical y la capacidad de rápida adaptación a los marcos regulatorios regionales definen quiénes dominan el escenario. Las acciones de la agroindustrial respondieron con alzas en Wall Street tras el anuncio, validando una estrategia que prioriza firmemente la escala y la maximización del margen por hectárea.