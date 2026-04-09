Milei habló en "X": "pedimos paciencia, sabemos que estos meses fueron duros"

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a respaldar el rumbo económico de su gestión a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde además lanzó duras críticas contra el periodismo y sectores opositores.

Bajo el título “Primero los datos”, el mandatario sostuvo que “la Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023”, y remarcó que esa afirmación se sostiene “con cualquier método” de medición. En ese sentido, cuestionó a los medios de comunicación por insistir en una visión negativa de la situación económica: “El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos o directamente de sus jefes”.

En su mensaje, Milei puso el foco en los indicadores sociales, asegurando que el país registra “el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”. A partir de ese dato, criticó lo que considera una desconexión entre la información difundida y la realidad estadística: “Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’. Eso no es análisis: es relato”.

No obstante, el Presidente reconoció que la mejora no alcanza a todos los sectores por igual. “¿Significa esto que todos están mejor? No”, afirmó, al tiempo que señaló que los procesos económicos impactan de manera desigual. En ese marco, pidió “paciencia” y defendió la continuidad del programa económico: “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”.

Asimismo, el jefe de Estado atribuyó las dificultades recientes a la herencia recibida de la gestión anterior, a la que calificó en duros términos. Según explicó, las medidas adoptadas implicaron “tasas más altas, menor actividad y más inflación”, aunque aseguró que esos efectos ya comienzan a revertirse: “La economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”.

Finalmente, Milei concluyó con un mensaje enfático sobre la dirección de su gobierno: “No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”.