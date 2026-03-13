Multa histórica en el mercado: La CNV fulmina a una ALyC por usar fondos de clientes sin permiso

Resumen Ejecutivo Sanción histórica de la CNV: El organismo regulador impuso una multa récord a la ALyC Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. por disponer de valores negociables de sus clientes sin autorización explícita.

El organismo regulador impuso una multa récord a la ALyC Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. por disponer de valores negociables de sus clientes sin autorización explícita. Cálculo punitivo ejemplificador: La multa se estableció bajo el criterio de múltiplo sobre el beneficio obtenido , elevando el monto a aproximadamente diez veces el tope máximo legal de $100 millones, eliminando el riesgo moral de asumir multas como costos operativos.

La multa se estableció bajo el criterio de , elevando el monto a aproximadamente diez veces el tope máximo legal de $100 millones, eliminando el riesgo moral de asumir multas como costos operativos. Inhabilitación total: La resolución incluye la prohibición definitiva para operar en el mercado de capitales tanto para la sociedad bursátil como para sus directores.

La resolución incluye la prohibición definitiva para operar en el mercado de capitales tanto para la sociedad bursátil como para sus directores. Jurisprudencia administrativa: Este fallo ratifica la doctrina aplicada anteriormente en el caso de la firma Guardati Torti S.A. , consolidando la postura de tolerancia cero del regulador ante la vulneración de la custodia de activos.

Este fallo ratifica la doctrina aplicada anteriormente en el caso de la firma , consolidando la postura de tolerancia cero del regulador ante la vulneración de la custodia de activos. Impacto en el ecosistema corporativo: El episodio obliga a las tesorerías a extremar la diligencia debida en la selección de intermediarios financieros y a monitorear activamente la segregación de sus cuentas comitentes para mitigar riesgos de contraparte.

El ecosistema financiero global y doméstico opera sobre un activo intangible pero absolutamente determinante para la fluidez de los negocios: la confianza. Cuando una organización decide canalizar sus excedentes de liquidez o estructurar su financiamiento a través del mercado de capitales, asume riesgos inherentes a la volatilidad de los precios, pero da por descontado un pilar fundamental que es la inviolabilidad de su propiedad privada. En las últimas horas, la plaza financiera local presenció un temblor institucional severo que obliga a recalcular los sistemas de control de riesgo interno en las tesorerías corporativas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) impuso una de las sanciones más draconianas de su historia a una reconocida firma bursátil, marcando un antes y un después en la jurisprudencia administrativa y enviando un mensaje lapidario a quienes decidan cruzar la línea roja de la custodia de activos.

Tras un profundo proceso de investigación, el organismo regulador determinó de manera irrefutable que la Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. dispuso de valores negociables pertenecientes a sus comitentes sin contar con el consentimiento específico, formal y documentado exigido por la normativa vigente. Para dimensionar la gravedad de esta maniobra y su impacto en la economía real, resulta sumamente útil trazar un paralelismo con la logística tradicional, un sector vital en nuestra región. Imaginemos que una firma exportadora alquila celdas en un acopio para resguardar su cosecha a la espera de un mejor precio de exportación. Semanas después, descubre que el dueño de los silos utilizó esos granos para liquidar deudas propias o especular en el mercado de futuros, asumiendo un riesgo temerario con un patrimonio que simplemente debía custodiar. En el ámbito bursátil, utilizar los títulos de un cliente para apalancar posiciones de la casa o cubrir exigencias de margen de la propia sociedad de bolsa representa exactamente la misma vulneración material y ética.

La contundencia de la resolución de la CNV no se limitó a una simple reprimenda burocrática ni a un llamado de atención. El directorio resolvió aplicar una multa calculada mediante el criterio de múltiplo sobre el beneficio obtenido. Este detalle técnico y jurídico reviste una trascendencia absoluta para el saneamiento del mercado. Históricamente, en diversas jurisdicciones, las multas poseían topes fijos nominales que, ante ganancias extraordinarias derivadas del ilícito, terminaban licuándose. Esto generaba un peligroso incentivo perverso donde la sanción se internalizaba simplemente como un costo operativo más para el infractor. Al aplicar este multiplicador punitivo, el monto exigido asciende a aproximadamente diez veces la sanción máxima legal estipulada en cien millones de pesos. A esta penalidad pecuniaria se suma una estocada letal para la reputación de los involucrados: la inhabilitación innegociable de los directores y la prohibición definitiva, tanto para la sociedad como para sus autoridades, de operar en el sistema financiero formal.

El presidente del organismo, Roberto Silva, fue taxativo al delinear la doctrina que rige esta nueva etapa de supervisión, aclarando que, si bien los desvíos administrativos menores pueden encontrar cauce en advertencias, las faltas graves recibirán una respuesta contundente. El funcionario subrayó un precepto básico del derecho comercial al indicar que nadie puede disponer de los valores de los inversores sin su autorización expresa. La gravedad del caso, tal como señaló la entidad, no se circunscribe únicamente al eventual daño patrimonial directo que sufren los afectados, sino que perfora la línea de flotación de los principios de custodia, registración y ejecución de instrucciones, que son el andamiaje sobre el cual se estructura toda la relación fiduciaria entre los agentes y sus clientes.

Para comprender la magnitud de este tipo de fallas sistémicas, basta con observar la historia reciente de los mercados internacionales. Un caso de estudio ineludible es el colapso de MF Global en el año 2011, una de las firmas de corretaje de derivados más grandes de Wall Street. Bajo la conducción del exgobernador Jon Corzine, la compañía comenzó a transferir de manera opaca cientos de millones de dólares desde las cuentas segregadas de sus clientes para cubrir las desastrosas posiciones de riesgo que la propia empresa había tomado en bonos soberanos europeos. Cuando el mercado descubrió la maniobra, la firma se desintegró en cuestión de días, dejando a miles de corporaciones sin acceso a su capital de trabajo. Este evento global demostró que la apropiación indebida de fondos no distingue fronteras y requiere reguladores implacables para evitar el contagio sistémico.

A nivel doméstico, la reciente decisión de la CNV no es un rayo en un cielo despejado. El organismo ya había sentado un precedente ineludible al resolver con idéntico rigor el colapso de Guardati Torti S.A., otra firma de enorme arraigo en el mercado que transitó un descalabro operativo de proporciones similares, afectando gravemente a la cadena de valor que confiaba en su intermediación. La consistencia en la aplicación de estos castigos severos busca extirpar de raíz cualquier intento de los operadores por relajar los controles sobre las cuentas comitentes o hacer la vista gorda frente a las necesidades transitorias de liquidez de las propias sociedades de bolsa.

Frente a este panorama, la realidad empuja a los líderes corporativos, gerentes financieros y directores a elevar sus estándares de diligencia debida. La diversificación del riesgo de contraparte ya no es una sofisticación financiera, sino una obligación de supervivencia. Las empresas deben comprender que abrir una cuenta comitente no es un trámite estático, sino el inicio de una relación que exige un monitoreo constante. La revisión periódica de los boletos de operaciones, la conciliación independiente de los saldos en la Caja de Valores y la exigencia de políticas estrictas de segregación patrimonial son prácticas ineludibles para proteger los activos que tanto cuesta generar en entornos macroeconómicos desafiantes.

La dinámica de los negocios modernos no admite ingenuidades en la gestión del capital. La caída en desgracia de firmas históricas y la severidad de las multas actuales evidencian que el regulador ha decidido trazar una línea innegociable en la arena, dejando claro que el mercado de capitales es un motor de desarrollo genuino, pero requiere de una higiene institucional absoluta donde el patrimonio ajeno es, bajo cualquier circunstancia, sagrado.