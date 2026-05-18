YPF da la nota en Wall Street y las acciones argentinas acompañan: los motivos

Los bonos soberanos argentinos en dólares comenzaron la semana con comportamiento dispar en Wall Street, mientras inversores siguen de cerca una agenda cargada de datos económicos y definiciones políticas tanto locales como internacionales.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraron una tendencia positiva, impulsadas principalmente por YPF, que llegó a subir más de 7% tras conocerse una fuerte apuesta del inversor estadounidense Stanley Druckenmiller sobre la petrolera argentina.

El riesgo país, medido por JP Morgan, se mantuvo en torno a los 534 puntos básicos, con leves mejoras respecto al cierre previo, en un contexto donde el mercado monitorea de cerca la evolución de la inflación, la negociación con el FMI y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Entre los factores que marcarán la agenda financiera de la semana aparecen:

* La reunión del directorio del FMI para evaluar la segunda revisión del programa con Argentina.

* Nuevos datos sobre inflación y actividad económica.

* La reunión del G7 en medio del impacto económico global derivado del conflicto en Medio Oriente.

* La evolución del precio del petróleo, que volvió a acercarse a los u$s110.

Analistas del mercado destacaron que la desaceleración de la inflación de abril, que se ubicó en 2,6%, comenzó a mejorar las expectativas financieras, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad del proceso y el impacto de factores externos.

En la plaza local, el índice S&P Merval avanzó cerca de 2%, acompañado por mejoras en papeles energéticos y financieros, mientras el dólar oficial mayorista continuó operando por debajo de los $1.400.

Según operadores de mercado, la combinación de menor inflación, estabilidad cambiaria y señales de ordenamiento fiscal empieza a generar una mejora gradual en la percepción de los activos argentinos, aunque el escenario internacional todavía mantiene elevada la cautela inversora.