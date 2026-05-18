Modifican el trámite del certificado laboral: ¿qué cambió para empleadores y trabajadores?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza en la digitalización de los trámites laborales y modificó el sistema vinculado a los certificados de trabajo e ingresos laborales, una herramienta clave tanto para empleados como para empleadores.

Los cambios apuntan a simplificar la emisión de documentación laboral, agilizar validaciones y facilitar el acceso digital a la información salarial y registral de los trabajadores.

El nuevo esquema incorpora una mayor utilización del Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), un documento que permite acreditar ingresos de manera online y que ya puede utilizarse para trámites bancarios, crediticios o administrativos.

Según detalló ARCA, el certificado reúne información correspondiente a las remuneraciones declaradas durante los últimos seis meses por todos los empleadores registrados del trabajador.

Cómo funciona el nuevo certificado digital

El sistema permite generar el certificado de manera totalmente digital mediante el servicio “Trabajo Registrado”, disponible con clave fiscal.

Además, el documento incluye un código QR para validar su autenticidad y acceder a información básica como: fecha de emisión, datos del trabajador, CUIT del empleador, remuneraciones declaradas, aportes previsionales y de obra social.

Desde ARCA señalaron que esta modalidad busca reducir trámites presenciales y acelerar procesos vinculados a créditos, alquileres, certificaciones de ingresos y verificaciones laborales.

Qué cambia para empleadores

Los empleadores continúan obligados a emitir certificados laborales y certificaciones de servicios cuando finaliza una relación laboral, aunque ahora gran parte de esa información podrá gestionarse directamente desde plataformas digitales integradas con ARCA y ANSES.

La certificación de servicios y remuneraciones se genera a través del sistema “Simplificación Registral”, utilizando datos provenientes de declaraciones juradas, aportes previsionales y registros oficiales.

El organismo recordó además que los empleadores deben entregar la documentación dentro de los plazos establecidos por ley, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas.

Más control y acceso para trabajadores

El nuevo esquema también fortalece las herramientas de control para trabajadores registrados.

A través del servicio “Trabajo Registrado”, los empleados pueden verificar en tiempo real si fueron dados de alta correctamente, consultar aportes, obtener certificados y revisar información declarada por sus empleadores.

La digitalización de estos trámites forma parte del proceso de modernización impulsado por ARCA para reducir burocracia y centralizar gestiones laborales en plataformas online.

En un contexto de creciente utilización de documentación digital para trámites financieros y administrativos, el certificado laboral digital comienza a consolidarse como una herramienta cada vez más utilizada para acreditar ingresos y situación laboral formal.