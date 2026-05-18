La geopolítica redefine el negocio agroexportador y suma incertidumbre

La creciente tensión geopolítica global volvió a ubicarse en el centro de las decisiones comerciales y financieras, con impacto directo sobre el agro y el comercio internacional. En un escenario atravesado por disputas comerciales, restricciones ambientales y nuevas alianzas estratégicas, los mercados agrícolas enfrentan una etapa de mayor volatilidad e incertidumbre.

Un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que las decisiones políticas y geopolíticas están modificando cada vez más las reglas del comercio mundial, especialmente en sectores sensibles como alimentos, energía y materias primas.

La guerra comercial entre potencias, los cambios regulatorios en Europa y las tensiones vinculadas al abastecimiento global de alimentos comenzaron a redefinir flujos comerciales históricos. En ese contexto, el agro argentino aparece expuesto tanto a riesgos como a oportunidades.

Europa endurece exigencias ambientales

Uno de los puntos que más preocupación genera es el avance de regulaciones ambientales impulsadas por la Unión Europea, particularmente las vinculadas a la deforestación y trazabilidad de productos agroindustriales.

Según la BCR, cerca del 44% de las exportaciones argentinas hacia Europa podrían quedar alcanzadas por nuevas normativas que exigirán demostrar que los productos no provienen de zonas deforestadas.

Estas medidas impactan especialmente sobre complejos como soja, carne vacuna, cuero y derivados forestales, obligando a las cadenas agroexportadoras a reforzar sistemas de certificación y trazabilidad.

Asia y la disputa por los mercados

Al mismo tiempo, Asia continúa consolidándose como el principal foco de demanda global de alimentos y proteínas. China sigue liderando las importaciones mundiales de carne y granos, aunque aparecen nuevos jugadores estratégicos en el sudeste asiático.

La BCR destacó además que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y países asiáticos podrían modificar posiciones de mercado para productos argentinos como maíz y harina de soja.

En paralelo, la competencia entre grandes exportadores se intensifica en un escenario donde los países buscan garantizar seguridad alimentaria y abastecimiento energético.

Más volatilidad y mercados sensibles

Los analistas coinciden en que los mercados reaccionan cada vez más rápido a conflictos internacionales, anuncios políticos o restricciones comerciales. El petróleo, los granos y las carnes se encuentran entre los activos más sensibles a cualquier cambio geopolítico.

En este contexto, el agro argentino enfrenta el desafío de sostener competitividad mientras aumentan las exigencias externas y persisten problemas estructurales internos como presión impositiva, costos logísticos y volatilidad cambiaria.

Aun así, el escenario global también abre oportunidades para países productores de alimentos. La demanda mundial continúa firme y la necesidad de abastecimiento estratégico posiciona nuevamente al agro como uno de los sectores centrales de la economía internacional.

Un nuevo tablero para el agro

El escenario actual muestra que el comercio agrícola dejó de depender exclusivamente de variables productivas o climáticas. Hoy, las decisiones geopolíticas, ambientales y comerciales tienen un peso determinante sobre precios, mercados y negocios.

Para Argentina, el desafío será adaptarse rápidamente a las nuevas reglas internacionales sin perder competitividad en un mercado global cada vez más fragmentado y estratégico.