Ingresos a dos velocidades: el sector informal sube mientras el registrado pierde terreno

Resumen Ejecutivo Los salarios formales perdieron frente a la inflación en enero de 2026, con un alza del 2% promedio contra un Índice de Precios al Consumidor del 2,9%.

perdieron frente a la inflación en enero de 2026, con un alza del 2% promedio contra un Índice de Precios al Consumidor del 2,9%. El sector privado registrado acumuló una caída del 2,3% en su poder adquisitivo durante los últimos cinco meses, presionado por el tope del 2% en las paritarias .

. Existe una marcada divergencia macroeconómica: mientras el empleo formal se estanca debido a que el crecimiento se concentra en sectores de baja intensidad laboral (agro, minería, energía), los ingresos informales experimentaron una notable recomposición.

experimentaron una notable recomposición. Las empresas enfrentan el desafío de sostener el talento en un contexto de contracción del salario real, demandando estrategias de retención basadas en la productividad y la eficiencia operativa.

El arranque del año comercial y productivo impone una lectura fría sobre los tableros de control corporativos. Mientras las hojas de ruta empresariales intentan calibrar proyecciones de inversión y costos, el poder adquisitivo del mercado interno vuelve a emitir señales de tensión. Los salarios registrados experimentaron una nueva contracción en términos reales durante el primer mes del año, un fenómeno que impacta directamente en la capacidad de consumo y, por ende, en la rotación de los inventarios del comercio y la industria ligera.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos de los trabajadores formales quedaron rezagados frente al costo de vida en enero. Producto de una recomposición del 2,1% en el sector privado y apenas un 1,8% en la administración pública, el promedio salarial se ubicó en un magro 2%. En la vereda de enfrente, la inflación del mismo período trepó al 2,9%. Esta dinámica no es una foto aislada, sino la continuación de un deterioro paulatino que viene horadando el tejido socioeconómico formal desde el último cuatrimestre del año previo.

Para comprender la magnitud del fenómeno, es útil pensar en la masa salarial como el combustible de un motor de combustión interna. Si el insumo inyectado pierde poder calórico mes a mes, el motor inevitablemente perderá empuje comercial, por más eficiente que sea la maquinaria. El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, advierte que la desaceleración de los aumentos nominales en el ámbito privado frente a un repunte inflacionario ha profundizado esta caída del poder adquisitivo, acumulando un rojo del 2,3% en los últimos cinco meses. El horizonte, además, plantea restricciones adicionales frente a la política oficial de no homologar acuerdos salariales que superen la pauta del 2% mensual.

Esta erosión del salario formal se da en un marco de aparente paradoja estadística y productiva. Según explica Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el sueldo de los asalariados registrados se mantiene en términos reales un 2% por debajo del umbral de noviembre de 2023. La economía exhibe luces verdes en su nivel general de actividad, pero este repunte no tracciona la creación de empleo registrado a la misma velocidad. El crecimiento está fuertemente apalancado en sectores transables y de alta intensidad de capital, como el agronegocio, la energía y la minería. Son motores fabulosos para la macroeconomía y la generación de divisas, pero estructuralmente requieren de una baja demanda masiva de mano de obra en proporción a los volúmenes transados.

En contraste, el índice general de remuneraciones —que marcó un 2,5% en enero— fue empujado hacia arriba por el segmento de trabajadores no registrados. Este grupo experimentó un salto del 4,4% en el mes y consolidó un asombroso 80,6% en los últimos doce meses. Esta recomposición del estrato informal es fundamental para explicar la contención de los índices de pobreza estructural, dado que estos ingresos representan el principal sustento en la base de la pirámide. No obstante, las estadísticas de informalidad presentan un rezago metodológico oficial de cinco meses, lo que exige estricta cautela al proyectar este flujo de liquidez hacia las cajas del comercio minorista actual.

La brecha también es geográfica y administrativa. Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), detalla una asimetría notable dentro del propio sector público. Mientras la administración pública nacional arrastra un desplome real del 35,8% respecto a finales de 2023, las arcas provinciales lograron cierta estabilización relativa en períodos recientes. De cara al ciclo 2026, el arrastre estadístico de enero proyecta un escenario desafiante: bajo las condiciones vigentes, todas las categorías laborales formales enfrentarán un balance anual negativo en su capacidad de compra.

Frente a este escenario de tensión monetaria, las organizaciones se encuentran ante el dilema de cómo retener talento clave sin desequilibrar sus complejas estructuras de costos. Es aquí donde la célebre máxima del economista y Premio Nobel, Paul Krugman, recobra una vigencia rectora: "La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo". La capacidad de mejorar los ingresos reales de los colaboradores depende ineludiblemente de la eficiencia estructural de las compañías. En lugar de descansar exclusivamente en negociaciones de convenio rezagadas, la gestión empresarial de vanguardia requiere implementar esquemas de compensación vinculados al desempeño, optimización de procesos mediante nuevas tecnologías y paquetes de beneficios no remunerativos que protejan el poder de compra del trabajador desde una perspectiva integral. Esta optimización interna se erige como la principal herramienta de blindaje corporativo frente a la persistente fricción de los precios relativos.