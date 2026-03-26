Iosfa en crisis: las propiedades militares en Rosario que entran en la lista de venta estatal

El memorándum ME-2026-28534424-APN-SSG#IOSFA se inscribe en un proceso de reorganización patrimonial del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), en un contexto de fuerte crisis financiera. Según trascendió, el organismo arrastra una deuda que rondaría los 200 mil millones de pesos, lo que habría motivado una revisión integral de sus activos inmobiliarios.

En ese marco, el documento identifica 44 inmuebles en todo el país que serían objeto de análisis administrativo, con medidas que incluyen la anulación de transferencias previas, la exclusión de bienes del patrimonio contable del Iosfa y su eventual traspaso a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe). Este procedimiento, aunque presentado como técnico, es interpretado como un paso previo a la posible venta o concesión de esos activos.

Dentro de ese listado, Rosario aparece con dos propiedades relevantes que permiten observar con claridad el alcance del proceso.

La primera es la Farmacia Rosario, ubicada en calle Rioja 1445, en pleno centro de la ciudad. Se trata de un punto estratégico de atención para afiliados, no solo por su ubicación sino por su función esencial en la provisión de medicamentos. Su inclusión en el memorándum, bajo el expediente EX-2025-90367872-APN-DACYGD#AABE, indica que el inmueble está siendo evaluado dentro del esquema de reorganización. Esto implica que podría dejar de formar parte del patrimonio directo del Iosfa y quedar bajo administración estatal centralizada.

La segunda propiedad es la Delegación Auditoría Santa Fe, situada en España 1540, también en una zona céntrica de Rosario. Este inmueble cumple funciones administrativas clave, vinculadas al control y auditoría interna del organismo. Su expediente asociado (EX-2025-117912248-APN) la posiciona dentro del mismo circuito de revisión que el resto de los bienes identificados.

Ambas propiedades comparten características que las vuelven especialmente sensibles: no son activos ociosos ni marginales, sino espacios en funcionamiento, con impacto directo en la estructura operativa del Iosfa y en la atención a sus afiliados. Además, su localización en áreas céntricas de Rosario les otorga un alto valor inmobiliario, lo que las convierte en potenciales candidatos para procesos de venta o reconversión.

El rol de la Aabe en este esquema resulta clave. La transferencia de inmuebles a este organismo suele ser el paso previo a su disposición, ya sea mediante subasta, concesión o reasignación a otros fines estatales. En ese sentido, la inclusión de expedientes vinculados a esta agencia refuerza la hipótesis de que el memorándum no se limita a un ordenamiento administrativo, sino que forma parte de una estrategia más amplia de gestión de activos.

Las implicancias en Rosario en el caso de la farmacia, ante una eventual desafectación podría afectar directamente el acceso a medicamentos para afiliados locales. En el caso de la delegación, el impacto sería más interno, pero igualmente impactaría para el funcionamiento institucional.

En términos más amplios, el memorándum revela una lógica de intervención en tres etapas: revisión jurídica de los inmuebles, reconfiguración patrimonial del organismo y transferencia a la órbita estatal centralizada. Este esquema, aplicado sobre activos estratégicos y en funcionamiento, abre un debate sobre el futuro del patrimonio del Iosfa y el alcance real de las medidas adoptadas.

Así, lo que en apariencia es un trámite administrativo se transforma en un indicador de un proceso más profundo: la posible transformación —y eventual reducción— del entramado inmobiliario de una de las principales obras sociales del país, con impacto también en Rosario.