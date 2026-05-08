La jugada maestra de Paladini ofreciendo viajes a Estados Unidos para dominar la previa del gran mundial

La pasión futbolera ya se respira en la Argentina y las grandes marcas preparan su estrategia comercial. En este escenario clave, Paladini acaba de lanzar su ambiciosa promoción "Sabores Mundiales", una verdadera jugada para capitalizar la fiebre del campeonato internacional.

Esta iniciativa no es simplemente una acción para el usuario final. La compañía líder en alimentos diseñó una audaz campaña 360°. ¿El objetivo estratégico? Involucrar a toda su cadena de valor, desde los consumidores hasta los comerciantes y su propia fuerza de ventas.

El gancho principal de la campaña es contundente: sorteos de viajes a Estados Unidos. Los ganadores podrán experimentar en primera persona la máxima cita del fútbol mundial, una apuesta fuerte para conectar desde lo emocional con la innegable pasión argentina.

Pero el negocio central de Paladini está en la mesa. Por eso, buscan posicionarse como el combo ideal para alentar. Su catálogo impulsa opciones muy prácticas como pizzetas, empanadas, nuggets y hamburguesas, yendo un paso más allá de la tradicional picada.

María Sclosa, Gerente de Marketing de la empresa, lo explica claramente. Buscan que los argentinos disfruten la ilusión de viajar, acompañados por productos pensados para esos momentos únicos de encuentro y celebración frente a la pantalla.

Aquí es donde la acción muestra su mayor valor para el ecosistema Pyme. Al incluir a los comerciantes y al equipo comercial entre los premiados, Paladini tracciona directamente las ventas en los puntos de distribución, fortaleciendo la relación con sus socios comerciales.

Sclosa destaca que esta integración profunda refleja la visión actual de la firma. Conectar consumidores, clientes y equipos comerciales es vital para reafirmar su compromiso de innovación constante, estando presentes cuando la pasión colectiva detona el consumo.

“Desde Paladini queremos que los argentinos vivan el fútbol con todo: con la ilusión de ganar un viaje y también con el disfrute de nuestros productos, que están pensados para acompañar esos momentos únicos de encuentro y celebración”, señala María Sclosa, Gerente de Marketing de Paladini.

Con esta iniciativa, Paladini refuerza su presencia junto a las grandes marcas que acercan a los argentinos al campeonato del mundo, consolidando su rol como una compañía que no solo está presente en la mesa, sino también en los momentos que generan mayor pasión colectiva.

“Esta campaña refleja cómo entendemos hoy la construcción de marca: integrando a toda nuestra cadena de valor en una misma experiencia. Sabores Mundiales es una propuesta 360° que conecta consumidores, clientes y equipos comerciales, y que reafirma nuestro compromiso de innovar y de estar presentes en los momentos más significativos para los argentinos”, agrega Sclosa.

Para más información sobre la promoción: https://www.paladinipromo.com.ar/