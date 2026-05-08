El campo explica la incidencia del trigo en el precio final del pan: números contundentes

La Sociedad Rural Argentina difundió un comunicado en el que buscó aportar “claridad al debate público” sobre la formación del precio del pan y el peso que tiene el trigo dentro de toda la cadena comercial.

Según indicó la entidad, actualmente el valor del trigo representa apenas el 6,7% del precio final de un kilo de pan, por lo que su incidencia directa sobre lo que paga el consumidor sería limitada.

Desde la entidad rural remarcaron que el precio final del pan responde a múltiples factores que intervienen a lo largo de la cadena productiva y comercial. Entre ellos mencionaron la carga impositiva, los costos laborales, la logística, la energía, los alquileres y la estructura comercial de cada eslabón.

En ese contexto, sostuvieron que las variaciones en el precio del trigo tienen un impacto “acotado” sobre el valor final del producto en las panaderías.

El comunicado también destaca que, entre comienzos de 2024 y la actualidad, la participación del trigo en el precio del pan cayó del 10% al 6,7%. Según la SRA, este comportamiento se dio en un escenario de menor intervención estatal sobre el mercado y con una reducción de los derechos de exportación del cereal, que pasaron del 12% al 7,5%.

“La dinámica de precios debe analizarse contemplando todos los eslabones de la cadena de valor”, señalaron desde la entidad, al tiempo que pidieron evitar “simplificaciones” que atribuyan al productor agropecuario responsabilidades directas sobre el aumento del pan.

Finalmente, la Sociedad Rural Argentina afirmó que el sector continuará “produciendo, invirtiendo y generando empleo” y consideró fundamental consolidar condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el funcionamiento pleno de los mercados.

Desde el sector agropecuario sostienen que una mayor estabilidad y previsibilidad permitirían fortalecer toda la cadena triguera y mejorar la competitividad de la producción nacional.