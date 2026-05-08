La miel hace historia y se convierte en el primer envío a la UE sin pagar aranceles

En un avance histórico para el comercio exterior argentino, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó la primera exportación de miel en el marco del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El embarque alcanza las 22 toneladas de miel a granel y pertenece a una firma entrerriana ubicada en la ciudad de Concordia. Esta operación marca un hito operativo al ser la primera en capitalizar la eliminación total del arancel del 17,3% que tributaba el sector hasta el mes pasado, brindando un beneficio directo a la producción nacional.

Este nuevo esquema comercial entró en vigencia de manera provisional el 1 de mayo y establece un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores. El acuerdo otorga al bloque regional una cuota anual de 45.000 toneladas de miel libres de aranceles. El acceso a estos beneficios está estrictamente supeditado al cumplimiento de los estándares de sanidad y calidad alimentaria, proceso donde el SENASA desempeña un rol fundamental garantizando la trazabilidad, el control de residuos y el cumplimiento de las exigencias técnicas del bloque europeo.

Además de la reducción arancelaria, el tratado promueve la protección de las indicaciones geográficas y el respeto por los estándares de sostenibilidad, asegurando que los productos alcancen los mercados internacionales con un alto valor agregado. Para este envío inicial, el equipo técnico del Centro Regional Entre Ríos del SENASA supervisó las condiciones de las salas de extracción, la planta de homogenización y los protocolos de muestreo para reafirmar la excelencia del sistema de control argentino.

"La apicultura es una de las actividades más federales de la Argentina, con presencia en 22 de las 23 provincias y una producción anual que supera las 75 mil toneladas"

Con más de 4 millones de colmenas declaradas y 1.200 salas de extracción habilitadas por el SENASA, el país cuenta con una sólida capacidad productiva y sanitaria para abastecer la nueva cuota exportadora. En ese contexto, Entre Ríos se destaca como una de las dos provincias más relevantes del país por la cantidad de colmenas y productores apícolas registrados.

La certificación de este primer cargamento de origen entrerriano consolida a la Provincia como pionera en la apertura de este renovado canal comercial y refuerza el compromiso del SENASA con el desarrollo productivo regional.