Así es el plan de alivio fiscal que lanzó Santa Fe, con cuotas sin interés para familias y empresas

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, presentó este viernes un nuevo plan especial de financiamiento destinado a regularizar deudas tributarias provinciales, con una fuerte apuesta al alivio fiscal para familias, pequeñas y medianas empresas, grandes contribuyentes y sectores sensibles como las instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

La iniciativa contempla facilidades de pago para deudas vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Patente Automotor, Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural y Sellos. El esquema fue diseñado con diferentes niveles de beneficios según el perfil del contribuyente y la cantidad de bienes registrados.

Uno de los puntos más llamativos del programa es la posibilidad de acceder a planes de hasta 12 cuotas sin interés para pequeños y medianos contribuyentes, empresas y familias que posean hasta dos inmuebles y dos patentes a su nombre. Además, quienes opten por financiar entre 13 y 36 cuotas tendrán una tasa reducida del 1,5%.

Para las familias con más de dos inmuebles o dos patentes, el esquema también ofrece condiciones diferenciales: hasta seis cuotas sin interés, tasas del 0,5% entre siete y doce cuotas, y un 2% para planes más extensos de hasta 36 pagos.

El programa también incorpora beneficios específicos para grandes contribuyentes. En esos casos, se podrá acceder a seis cuotas al 0%, mientras que los planes de siete a doce cuotas tendrán una tasa del 0,75%, y los de hasta 36 cuotas alcanzarán el 2,5% de interés.

Otro de los capítulos destacados apunta a contribuyentes no cumplidores, incluyendo aquellos que mantienen discusiones administrativas o judiciales y agentes de retención con deuda. Para este universo, la Provincia habilitó planes con seis cuotas al 0,5%, entre siete y doce cuotas con 1,5% de interés y hasta 36 pagos con una tasa del 3%.

Sin embargo, el punto más sensible del anuncio estuvo vinculado al sector de discapacidad. El Gobierno provincial confirmó un esquema excepcional para instituciones y prestadores de servicios asistenciales y de salud destinados a personas con discapacidad, quienes podrán acceder a financiación de hasta 36 cuotas sin interés.

Desde Economía remarcaron que el objetivo del programa es ampliar la capacidad de regularización sin profundizar la presión financiera sobre contribuyentes que atraviesan dificultades económicas. La estrategia combina incentivos de pago, reducción de tasas y facilidades administrativas para acelerar la recuperación de deuda tributaria en un contexto de fuerte tensión económica.

La adhesión al plan deberá realizarse con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas. Es a través de la web santafe.gob.ar/gestionesciudadanas.