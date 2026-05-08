Adiós al plazo fijo: Nuevos CEDEARs permiten atar los pesos a la inteligencia artificial

Resumen Ejecutivo Expansión del tablero de inversiones: El mercado local habilitó 13 nuevos CEDEARs , permitiendo a las empresas diversificar excedentes en pesos hacia sectores globales estratégicos como inteligencia artificial, uranio y real estate.

El mercado local habilitó , permitiendo a las empresas diversificar excedentes en pesos hacia sectores globales estratégicos como inteligencia artificial, uranio y real estate. Innovación en flujo de caja: La inclusión de Realty Income (O) introduce un vehículo poco común en el mercado local: un activo que paga dividendos mensuales en dólares , ideal para tesorerías corporativas.

La inclusión de introduce un vehículo poco común en el mercado local: un activo que paga , ideal para tesorerías corporativas. Cobertura cambiaria (CCL) más valor global: Las nuevas opciones como CrowdStrike (CRWD) y Cameco (CCJ) permiten dolarizar liquidez y exponerse a nichos de alto crecimiento que no dependen del riesgo soberano argentino.

Las nuevas opciones como y permiten dolarizar liquidez y exponerse a nichos de alto crecimiento que no dependen del riesgo soberano argentino. Accesibilidad por ratios: La variabilidad de los ratios de conversión facilita el ingreso fraccionado, optimizando la gestión de caja chica y los saldos ociosos de corto plazo.

Qué pasó

El mercado de capitales argentino amplió radicalmente su frontera operativa. Se oficializó el inicio de cotización de 13 nuevos Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), instrumentos que permiten adquirir desde la plaza local, y en pesos, fracciones de acciones de compañías globales. Esta nueva camada de activos se aleja de las tecnológicas tradicionales para adentrarse en nichos específicos y de alto valor estratégico para la economía mundial.

La oferta se divide en vectores muy marcados. Por un lado, la infraestructura de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, representada por corporaciones como CrowdStrike (CRWD), Arista Networks (ANET) y Nebius Group (NBIS). Por otro, el sector de transición energética y materias primas críticas, donde destacan Cameco Corporation (CCJ), líder global en uranio; MP Materials (MP), enfocada en tierras raras para vehículos eléctricos; y gigantes del sector energético como ConocoPhillips (COP) y NextEra Energy (NEE).

Además, se incorporaron activos de infraestructura financiera y servicios, como Fiserv (FISV), soluciones de telemedicina con Hims & Hers Health (HIMS), y redes industriales a través de Ondas Holding (ONDS). Sin embargo, el instrumento que capta la atención del sector corporativo es Realty Income (O - Ratio 13:1), un Fondo de Inversión Inmobiliaria (REIT) conocido en Wall Street por su política de distribución de dividendos mensuales.

Por qué importa

Para la gestión financiera de una empresa local, la inflación y la brecha cambiaria exigen que ningún peso quede ocioso. Tradicionalmente, la tesorería corporativa recurría al Dólar MEP o a CEDEARs genéricos (como el SPY) para buscar cobertura. La llegada de estos nuevos activos cambia la ecuación de riesgo y rentabilidad, permitiendo micro-segmentar la inversión de la liquidez estructural.

El impacto operativo más directo proviene de Realty Income (O). En el ecosistema financiero, los pagos mensuales son una rareza. Tener un instrumento que permite entrar con pesos, quedar atado a la evolución del Dólar Contado con Liquidación (CCL) y, al mismo tiempo, generar un flujo de caja mensual en divisa dura, altera la planificación del capital de trabajo. Esto, en principio y si el precio de la acción no baja, rinde significativamente más que un plazo fijo tradicional y compite directamente con la caución, aportando una renta constante para calzar gastos corrientes operativos.

Por otra parte, activos como Cameco o MP Materials ofrecen un escudo contra la ciclicidad de la economía local. Como advierte el histórico inversor Ray Dalio: "La diversificación es la única comida gratis en las finanzas". Exponer una porción de la caja a la demanda global de uranio o tierras raras garantiza que el valor de esos fondos no esté correlacionado con el riesgo argentino, reduciendo la volatilidad del portafolio de la compañía. Asimismo, los altos ratios de conversión de empresas como CrowdStrike (79:1) o SanDisk (SNDK - Ratio 170:1) bajan drásticamente el ticket mínimo de entrada, otorgando flexibilidad extrema para dolarizar saldos residuales diarios.

Qué hacer hoy

La disponibilidad de estos instrumentos exige una revisión inmediata de los manuales de tesorería. Los especialistas sugieren a los directores financieros auditar la composición actual de sus excedentes en pesos y clasificar la liquidez según su horizonte temporal. Para fondos inmovilizados a mediano y largo plazo, se sugiere abandonar la posición pasiva en fondos comunes de inversión tradicionales y reasignar capital hacia vectores de crecimiento global inelástico, como la infraestructura de IA o la energía renovable.

Para estabilizar la caja, los analistas de mercado aconsejan estructurar posiciones en Realty Income. Se sugiere utilizar este CEDEAR como una herramienta para generar liquidez mensual, absorbiendo pesos ociosos a principios de mes para transformarlos en una renta que mitigue el costo del financiamiento de corto plazo, como las tasas de giro en descubierto.

Finalmente, se vuelve imperativo analizar los costos transaccionales y la liquidez (volumen de operaciones) de estos nuevos CEDEARs en sus primeras semanas de cotización. Los asesores financieros recomiendan operar con órdenes límite y evitar la compra a precio de mercado hasta que los market makers locales consoliden la profundidad de la plaza. La estrategia central debe ser utilizar estos activos para blindar el margen de rentabilidad operativa, transformando el riesgo cambiario en una posición estructural diversificada.

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