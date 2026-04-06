Reconexión: El Aeropuerto de Rosario recupera su ruta a Salta y prepara su desembarco europeo

Resumen Ejecutivo El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (AIR) restablece su conexión directa con Salta , operando dos frecuencias semanales con aeronaves Embraer E190 .

restablece su conexión directa con , operando dos frecuencias semanales con aeronaves . La reactivación de esta ruta marca la normalización operativa de la terminal tras los meses de inactividad que demandaron las recientes obras de repavimentación y balizamiento.

El entramado logístico local mantiene su salida al mundo a través de aerolíneas que conectan con hubs internacionales estratégicos como Panamá, Lima y San Pablo .

. El ecosistema de negocios proyecta una fuerte expansión en la conectividad para el segundo semestre, impulsada por las futuras rutas hacia Punta Cana en junio y Madrid en octubre.

La dinámica de los negocios modernos exige que los polos productivos mantengan arterias despejadas hacia los centros de decisión y consumo. En este entramado logístico, la recuperación del vuelo directo a Salta desde el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (AIR) trasciende la mera anécdota del mercado turístico para convertirse en una clara señal de normalización operativa. La ruta, que había quedado en suspenso en el mes de septiembre del año pasado a raíz de las necesarias obras de refacción, vuelve a estar activa con dos frecuencias semanales los días martes y sábados, utilizando aeronaves Embraer E190 con capacidad para noventa y seis pasajeros.

Los trabajos, que habilitaron la reapertura a fines de diciembre de 2025, incluyeron la repavimentación integral de la pista principal, un rediseño de los sistemas de balizamiento y la adecuación requerida para el aterrizaje seguro de aeronaves de fuselaje ancho. Aceptar la fricción de corto plazo a cambio de viabilidad operativa futura es un axioma fundamental de la economía y la alta dirección. Como bien señaló el histórico estratega y ex líder de General Electric, Jack Welch: "Cambia antes de que tengas que hacerlo". La actualización del aeródromo respondía a una urgencia de competitividad sistémica de toda la región que ya no admitía mayores dilaciones ni postergaciones.

Recuperar el destino del norte argentino implica volver a aceitar un corredor que facilita no solo el flujo de viajeros de placer, sino de forma crucial el intercambio de cuadros gerenciales y técnicos en sectores productivos como la minería, la agroindustria y los servicios basados en el conocimiento. Estos rubros tienen fuertes anclajes de capital tanto en el centro como en el noroeste del país, requiriendo un puente aéreo ágil. Este movimiento interno se complementa de forma orgánica con el mapa de vuelos internacionales que logró sostenerse y que actualmente funciona como la gran vía de escape de la región hacia los mercados globales.

El esquema actual de vuelos regulares da cuenta de una red que privilegia estratégicamente el modelo de centros de distribución o "hubs". La presencia sostenida de Copa Airlines hacia Panamá, junto con LATAM Airlines operando hacia Lima y San Pablo, y la oferta de Gol apuntando también al polo paulista y a Río de Janeiro, permite a los ejecutivos locales enlazar con Estados Unidos, el Caribe y Europa. Esto evita la ineficiencia histórica de pasar obligatoriamente por el congestionado entramado metropolitano de Buenos Aires. En el mercado doméstico, Aerolíneas Argentinas consolida el tráfico interno con destinos neurálgicos como Aeroparque, Ezeiza, Bariloche e Iguazú.

Frente a los constantes desafíos de un mercado aerocomercial fluctuante, la resiliencia de la terminal pasa indiscutiblemente por diversificar las banderas operativas y abrir corredores que generen nuevo tráfico comercial. La estrategia de expansión delineada para lo que resta de este año marca dos grandes hitos que el ecosistema productivo sigue con particular detenimiento. Para el mes de junio, se espera el inicio formal de las operaciones de la aerolínea Arajet, que aportará una ruta directa a Punta Cana, dinamizando el siempre rentable mercado vacacional del Caribe, pero también sumando alternativas de escala.

Aún más determinante para la proyección internacional de las firmas locales es la confirmación, prevista para octubre, de los vuelos directos hacia Madrid operados por World2fly. Esta incursión en el competitivo mercado europeo representa un logro de conectividad de proporciones formidables, largamente demandado por las cámaras productivas y las entidades comerciales. Acortar las distancias con el viejo continente mediante un vuelo sin escalas reduce drásticamente los costos operativos y los tiempos muertos, posicionando a la plaza local en el radar del capital internacional que valora la accesibilidad directa como un componente crítico al evaluar inversiones.