Saluden al Impuesto País que se fue: el impacto en los viajes y compras en el exterior

Con el inicio de 2026, entró en vigencia un nuevo esquema para los consumos en moneda extranjera realizados con tarjetas argentinas. El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que hasta fines de 2025 aplicaba un recargo del 30% sobre compras en el exterior y servicios digitales, dejó de aplicarse a partir de enero de este año.

Hasta diciembre pasado, los consumos en dólares estaban alcanzados por dos cargas principales: el Impuesto PAIS (30%) y una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales. Con la eliminación del impuesto PAIS, solo queda vigente la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, reduciendo de manera considerable el recargo total sobre estas transacciones.

Impacto en el “dólar tarjeta”

El recargo impositivo que se aplica al tipo de cambio oficial para determinar lo que paga el consumidor argentino por compras en el exterior se conoce popularmente como “dólar tarjeta”. Con el tributo PAIS vigente, este dólar estaba significativamente más caro que otras cotizaciones, lo que encarecía no solo los viajes sino también las compras en plataformas como Netflix, Amazon o Spotify.

Con la eliminación, el “dólar tarjeta” pasa a construirse únicamente sobre el dólar oficial más la percepción a cuenta de Ganancias. Esto implica que el recargo total se reduce aproximadamente a la mitad respecto al esquema anterior, haciendo que la cotización resultante sea más competitiva frente a otras cotizaciones del mercado financiero.

Especialistas señalan que este ajuste acerca el dólar tarjeta a niveles más cercanos a los valores de los dólares financieros, lo que puede beneficiar a quienes viajen al exterior o contraten servicios internacionales en moneda extranjera.

Qué impuestos siguen vigentes y cómo recuperarlos

Aunque el Impuesto PAIS dejó de existir, la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales continúa vigente sobre los consumos en moneda extranjera. Sin embargo, esta percepción no es un tributo final y puede solicitarse la devolución ante ARCA (ex-AFIP) para quienes no están alcanzados por esos impuestos, siempre que se cumplan con los requisitos formales y de presentación de documentación.

El trámite de devolución requiere acceso a los servicios digitales de ARCA, clave fiscal con seguridad nivel 2, CUIT y CBU válidos, y suele realizarse por períodos mensuales al cierre del año fiscal.

Opciones de pago y bolsillo del consumidor

En este nuevo escenario, pagar consumos en dólares directamente con saldo en cuenta en esa moneda (por ejemplo, habiendo adquirido dólares vía mercado formal o MEP) sigue siendo una alternativa para evitar el impacto de la percepción del 30%. Esta modalidad puede resultar más conveniente para quienes cuentan con dólares propios y desean minimizar el costo en pesos de sus compras o pagos internacionales.

La eliminación del Impuesto PAIS representa una reducción de costos para argentinos que compran afuera con tarjeta o consumen servicios digitales internacionales, aunque el efecto final dependerá también de las cotizaciones del dólar oficial y financieros en el mercado.