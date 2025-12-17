Santa Fe, entre las provincias con combustibles más caros de Argentina: los detalles

Un reciente estudio elaborado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) puso de manifiesto las marcadas diferencias en los precios de los combustibles en Argentina y ubicó a Santa Fe entre las provincias con los valores finales de nafta súper más altos del país.

Según el relevamiento, que analiza el precio final de la nafta en todas las jurisdicciones, la brecha entre la provincia con el combustible más caro y la más barato alcanza el 36 %. En el extremo inferior del ranking figuran provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, donde el precio promedio de la nafta es relativamente menor.

En el otro extremo, y dentro de las jurisdicciones con valores más elevados, se destacan Salta, Formosa, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Corrientes. Esto implica que los consumidores santafesinos deben afrontar un impacto económico mayor al momento de llenar el tanque en comparación con varias otras provincias del país.

El informe de UADE, publicado el 17 de diciembre de 2025, también subraya que estos precios finales incluyen impuestos municipales, tasas provinciales, costos operativos y logísticos, elementos que explican parte de la variación territorial.

La situación del precio de los combustibles tiene consecuencias directas en el bolsillo de los usuarios y en los costos operativos del transporte, la producción y la logística, especialmente en un contexto donde llenar un tanque de 55 litros con nafta súper implica, en promedio nacional, un gasto equivalente al 5 % del salario bruto promedio registrado.

En Santa Fe, datos periodísticos locales recientes muestran que los precios de la nafta premium ya superaron los $2.000 por litro en varias estaciones de servicio durante diciembre de 2025, mientras que llenar un tanque de 50 litros puede costar más de $97 000, según los diferentes valores exhibidos en marcas como YPF, Shell y Axion.

Este posicionamiento de Santa Fe en el ranking de precios encierra también un desafío para los consumidores y el sector productivo, que dependen del combustible como insumo clave para actividades agrícolas, industriales y de transporte, y que ven aumentos que varían significativamente según la jurisdicción.