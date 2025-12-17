"Sobresiembra", el problema silencioso que tiene solución con un desarrollo 100% argento

En un escenario donde la agricultura enfrenta el desafío de producir más con menos, la articulación entre ciencia y tecnología nacional demuestra su potencial transformador. El convenio INTA–Crucianelli–Leaf Agrotronics llevó del laboratorio al campo una innovación que ya siembra más de 1,2 millones de hectáreas en todo el país: el sistema de corte línea a línea universal, un mecanismo que optimiza la siembra y marca un nuevo estándar en eficiencia agronómica.

“El desarrollo surge de una necesidad concreta detectada por nuestros ensayos de siembra: la superposición de semillas en cabeceras e irregularidades del terreno”, explicó Hernán Ferrari, investigador del INTA Concepción del Uruguay —Entre Ríos— y coordinador técnico del Convenio INTA–Crucianelli–Leaf Agrotronics. “Esa sobresiembra no solo implica desperdicio de insumos, sino también competencia entre plantas y pérdida de rendimiento. Era un problema silencioso, pero constante”.

El diagnóstico del INTA fue el punto de partida para una respuesta tecnológica de alto impacto. Crucianelli y Leaf Agrotronics diseñaron un sistema capaz de interrumpir la dosificación de semillas de manera independiente en cada línea, evitando solapamientos y mejorando la distribución espacial. “La precisión de corte línea a línea nos permite sembrar solo donde corresponde, optimizando cada metro del lote”, remarcó Ferrari.

Lo destacado es que la tecnología se incorporó de serie a todas las sembradoras de Crucianelli sin incrementar el precio final, lo que garantiza el acceso equitativo a todos los productores. “Esa decisión fue clave. Democratizar la innovación es lo que convierte a este avance en una herramienta de soberanía tecnológica y productiva”, agregó el especialista. Durante la campaña 2024, los ensayos realizados por la red experimental del INTA mostraron resultados contundentes: un ahorro de semillas de entre un 5 y un 10 % y un incremento de rendimiento de entre el 4 y el 18 %, según lote y topografía.

En los lotes más pequeños o quebrados, donde las maniobras de siembra son más frecuentes, los beneficios fueron aún mayores. “El sistema mostró su mejor desempeño en zonas del centro y noreste argentino, donde las irregularidades del terreno suelen provocar más solapamientos”, puntualizó Ferrari.

Además del ahorro directo, el sistema reduce el desgaste de los dosificadores en un 15 % promedio y disminuye el consumo de combustible. “Cada línea que se corta a tiempo no solo ahorra semillas, también cuida el ambiente y disminuye el esfuerzo mecánico, extiende la vida útil de los dosificadores —un 15 por ciento en promedio— y reduce el consumo energético del sistema de transmisión. A su vez, al evitar sobreaplicaciones y duplicaciones, contribuye a consumir menos combustible por hectárea trabajada.

En términos agronómicos, la mejora en la uniformidad de emergencia y la distribución espacial de plantas genera cultivos más equilibrados, con competencia reducida y mejor aprovechamiento de agua, luz y nutrientes.

“El verdadero valor del sistema no está solo en los números, sino en su impacto sobre la sustentabilidad y la equidad productiva. Desde la ciencia buscamos que cada avance llegue al campo y mejore la vida de los productores”, sostuvo el experto.

En este punto, el investigador agregó: “Cada línea que se corta a tiempo es una línea que siembra futuro. Argentina tiene la capacidad de innovar, de producir y de liderar el camino hacia una agricultura más eficiente. Y lo estamos haciendo desde la ciencia y la industria nacional”, concluyó Ferrari.