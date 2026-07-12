Santa Fe le marca la cancha a la Nación: menos impuestos y más infraestructura

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que el sector agropecuario atraviesa un proceso de profunda transformación impulsado por el nuevo escenario económico, aunque advirtió que muchas empresas todavía enfrentan dificultades por la caída del consumo y los menores márgenes de rentabilidad.

Según explicó, el productor hoy debe apostar por la eficiencia, la incorporación de tecnología y una administración mucho más cuidadosa de los costos.

"Cambió la forma de producir"

Puccini consideró que la economía actual obliga a un cambio de paradigma respecto de años anteriores.

"Muchos productores todavía se están reconvirtiendo, reorganizando y ordenando", señaló, al tiempo que remarcó que el objetivo pasa por incorporar innovación, mejorar la eficiencia y cuidar cada peso invertido.

No obstante, aclaró que ese nuevo escenario también requiere un Estado provincial presente que acompañe a quienes aún no logran recuperarse.

"Hay sectores que están muy bien y otros que la siguen peleando. Nosotros tratamos de acompañar a todos", afirmó.

Lechería

Consultado sobre el presente de la actividad lechera, el ministro aseguró que el sector muestra una recuperación respecto de años anteriores, aunque todavía enfrenta desafíos.

Destacó la necesidad de fortalecer tanto el mercado interno como las exportaciones y profundizar el agregado de valor industrial.

Además confirmó el acompañamiento del Gobierno provincial a las actividades vinculadas con la cadena láctea que se desarrollarán en Rafaela, una de las principales cuencas lecheras del país.

El reclamo por las retenciones

Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista estuvo vinculado a los derechos de exportación.

Puccini recordó que Santa Fe viene reclamando desde hace tiempo la eliminación definitiva de las retenciones y consideró que el Gobierno nacional debería avanzar hacia un esquema de "retenciones cero", aunque sea de manera gradual.

"El sector agropecuario pide una baja constante y la eliminación definitiva de las retenciones", sostuvo.

Incluso recordó que existen proyectos legislativos que proponen reducirlas un 25% anual hasta eliminarlas completamente en cuatro años.

Para el funcionario, las retenciones constituyen una carga injusta sobre la producción. "El campo ya produce con una pata encima que le quita entre un 24 y un 25% de su margen", afirmó.

Según explicó, esos recursos quedarían en las economías regionales impulsando el consumo, nuevas inversiones, mayor incorporación de tecnología, fertilización e industrialización.

Federalismo e infraestructura

Puccini también cuestionó la distribución de los recursos nacionales y reclamó un mayor federalismo.

Aseguró que Santa Fe mantiene equilibrio fiscal y vuelca sus recursos a infraestructura, salud, educación y seguridad, mientras que la Nación continúa concentrando fondos sin devolverlos al interior productivo.

Como ejemplo mencionó la recaudación del impuesto a los combustibles y sostuvo que esos recursos deberían transformarse en obras para las provincias.

"Santa Fe no pide subsidios; pide rutas nacionales en condiciones, infraestructura y acceso a los puertos", enfatizó.

Inversiones que muestran confianza

Respecto del reciente anuncio de inversiones por parte de Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) para ampliar la capacidad industrial en el Gran Rosario, el ministro consideró que representan una fuerte señal de confianza en el potencial productivo de la provincia.

Sostuvo que el mundo continuará demandando alimentos y energía, dos sectores en los que Argentina —y particularmente Santa Fe— cuenta con ventajas competitivas.

En ese sentido remarcó la necesidad de agregar valor a la producción primaria, potenciar la industrialización, desarrollar los biocombustibles y consolidar el papel estratégico de los puertos santafesinos tanto para las exportaciones agroindustriales como para el crecimiento de la minería.

"La macro tiene que mirar un poco más a la micro"

Como síntesis de su visión, Puccini sostuvo que el país necesita mantener el equilibrio macroeconómico, pero sin perder de vista la realidad cotidiana de empresas, comercios y productores.

"El agro va a crecer porque el mundo demanda alimentos y energía. Lo que necesitamos es que la macro mire un poquito más a la micro, para que ese crecimiento también llegue al consumo y al interior productivo", concluyó.