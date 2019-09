Luego de aprobarse el uso del lenguaje inclusivo –no obligatorio, sino para quienes lo precisen–, en la facultad de Psicología de la UNR, desde el Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario avanzan en el tema para lograr consensos y capacitar a quienes tomarán decisiones.

“Estamos empezando a rastrear todas las iniciativas existentes para trabajar en relación a lenguaje inclusivo, con la idea de armonizarlas y reunir voluntades políticas heterogéneas de diferentes facultades para que lo que articulemos tenga el mayor consenso y apoyo”, señaló en diálogo con Rosario3.com, el coordinador del Área Género y Sexualidades de la UNR, Luciano Fabbri, y explicó que están trabajando en el armado de mesas de trabajo con especialistas en el tema para ver qué recomendaciones, información y conocimiento pueden facilitar a aquellas personas que no están involucradas en estos debates y que van a ser agentes de decisión y de implementación de lo que resulte aprobado. “Por eso es tan importante hacer ese recorrido previo institucional y hacia la comunidad universitaria en su conjunto”, agregó.

Según analizó Fabbri, “una de las cuestiones a garantizar es que lo que se apruebe sea de carácter habilitante, es decir que se permitan y reconozcan los usos múltiples y renovados del lenguaje a nivel social, y que la Universidad no asuma el rol de ponerse a la defensiva respecto de esos cambios, sino que los escuche, los atienda y vea la manera más prolija para hacerles lugar, dado que la lengua es viva y va transformándose con el uso social y cultural”.

“En nuestro recorrido universitario, haciendo y dirigiendo tesis en el marco de los estudios de género y sexualidades –añadió– estamos bastante más acostumbrades al lenguaje inclusivo. Mi tesis de grado la defendí en 2008 y ya estaba escrita con “x”. Esta semana defendí la tesis de doctorado en la UBA y tampoco recibí críticas ni objeciones de parte de mi jurado en ese sentido, pero entendemos que en otras áreas disciplinarias, en otras carreras o en otras facultades, esto no se da así de sencillo”.

“Por eso –analizó– es importante que avancemos en el conjunto de la UNR con algunas reglamentaciones habilitantes que le pongan coto a quienes de algún modo rechazan o censuran este tipo de usos. La idea no es imponer el lenguaje inclusivo, pero tampoco naturalizar que se imponga el uso genérico de uso masculino, en nombre de la supuesta autoridad que instituciones coloniales como la RAE tendrían sobre el uso de nuestra lengua. Si las universidades tienen autonomía de los gobiernos, más aún lo deben tener de la Real Academia Española”, concluyó.

Primera tesina en lenguaje inclusivo, en la UNR

El jueves 29 de agosto, el Departamento de Etnolinguística de la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR aprobó la primera tesina de grado escrita íntegramente en lenguaje inclusivo.

Su autora, Adriana Montenegro, próxima a obtener el título de Licenciada en Antropología, dialogó en A la Vuelta (Radio 2) sobre la motivación que la llevó a escribir su tesina “Ser trans y poder re-identificarse en la escuela. Construcción discursiva en el ámbito educativo del Bachillerato Mocha Celis”, en lenguaje inclusivo, experiencia ardua que le demandó cinco años de trabajo.

El audio de la entrevista:

La experiencia en la UNC

Esta semana, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó recomendaciones para utilizar un lenguaje inclusivo o no sexista, aunque no definió el uso de la "e" o la "x" para marcar un género universal o no binario. El proyecto impulsado por estudiantes, incluye la elaboración de un manual.

La decana de la facultad de Lenguas de la UNC, Elena Pérez, desestimó la posibilidad de que la UNC acepte el neologismo “todes” y sus derivados.

Según indicaron desde la UNC, las sugerencias están destinadas a ámbitos relacionados a lo académico, a instancias evaluativas o bien en la elaboración y presentación de tesis.

“Hubo que consensuar dar ideas para los que no quieren usar el masculino universal sin salirnos del sistema”, explicaron desde la Universidad. Tras la aprobación, se realizará el primer manual universitario de recomendaciones de uso de lenguaje inclusivo.

Los responsables serán integrantes del Consejo Superior, de la Facultad de Lenguas, estudiantes, la Secretaría de Gestión Institucional de la UNC y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano.

Por su parte, los estudiantes destacaron el precedente que sienta la medida. "La comunidad universitaria se encuentra inserta en una sociedad en avanzada por la conquista y la ampliación de derechos que le han sido negados repetidamente a las mujeres y la comunidad LGBTIQ+", resaltaron.