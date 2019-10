Los vecinos de 3 de Febrero 546, donde ocurrió una explosión en la noche de este domingo, se quedaron sin gas, sin un ascensor y con un condicionado consumo de electricidad, según indicaron este lunes. La torre deberá ingresar en obras para reacondicionar las instalaciones que tienen varios años.

"La explosión se dio, aparentemente, por lo que vimos con el perito de bomberos, por una pérdida de gas que se concentró en el calefón. Hace falta corroborar con exámenes más exhaustivos", comentó a De 12 a 14 (El Tres) Juan Pedro Chevenier de Obras Particulares de la Municipalidad.

El funcionario municipal agregó que el tablero del edificio "está hecho como hace 50 años y que tiene materiales que están obsoletos". "Litoral Gas dijo que tienen que modificar las instalaciones, llevar los medidores a otra posición. La reglamentación cambió. Habrá que hacer un gasto groso. Un ascensor quedó fuera de servicio", añadió.

"El consorcio tiene tres gastos: el ascensor, el gas y el tablero general", afirmó Chevenier.

.

Un vecino señaló que desde la administración manifestaron que se deben "poner de acuerdo" el momento en el que deben bañarse y "no tener dos cosas enchufadas al mismo tiempo". "Asesoran desde Defensa Civil no tener tapones en el tablero y hay tapones. Hace años que la administración no da respuestas. No hay reuniones de consorcio", finalizó.