La Cámara de Apelaciones de Rosario rechazó por "improcedente y extemporáneo" un planteo que había presentado la defensa de Gabriel Strumia y Roxana Michl, cuyas absoluciones en el marco del Caso Perassi son justamente revisadas por un Tribunal de segunda instancia.



La decisión lleva la firma de los jueces Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Javier Beltramone. "Habiendo concluido las audiencias de apelación y encontrándose la carpeta judicial a estudio, vuelva el escrito al presentante por resultar improcedente y extemporáneo", señalan.



Así, rechazaron la presentación formulada el martes por los abogados Fernando y Narela Sirio. Fue una vez concluido el debate en los Tribunales Provinciales. Para los letrados, tenía como sustento que "en momento de realizarse las réplicas, la Fiscalía, circunstancia que nunca había sido planteada, replicó a la defensa de Strumia y Michl sosteniendo que no había posibilidad de que Paula Perassi haya salido de su domicilio después de las 22 hs., dado que el ingreso registrado a su computadora al perfil de Facebook perteneciente a Gabriel Strumia a las 22 hs. del día 18 de septiembre de 2011 había sido realizado por su pareja, Rodolfo Ortíz de Elguea".



"De ser cierta la afirmación entonces claramente Rodolfo Ortiz de Elguea, quien fue interrogado exhaustivamente en oportunidad de su declaración testimonial en Juicio, mintió al decir que esa noche él bañó a los chicos, preparó la cena, lavó los platos, llevó a Lucas a su dormitorio, y se fue a dormir con Agustín, no habiendo ingresado en ningún momento a la computadora", sostuvieron por escrito.



Para la defensa de Strumia y su mujer, resultaba "de una trascendencia inusitada la afirmación de la Fiscalía" dado que, "si fuera receptada su afirmación, en relación a que Ortíz de Elguea fue la persona que ingresó a las 22 horas del día 18 de septiembre de 2011 al perfil de Facebook de Gabriel Strumia, y no Paula Perassi, evidencia la falsedad de los dichos del mismo porque ocultó dicha información tan trascendental al momento de declarar, a pesar que se le preguntó específicamente sobre sus actos realizados esa noche, y además evidencia que no solamente había tomado conocimiento de la infidelidad de su pareja sino que también sabía quién era su amante, circunstancia que ocultó a Alberto Perassi y a su familia".



"Salvo que la afirmación de la Fiscalía haya sido solamente un artilugio falseando los hechos de la realidad y quien haya ingresado en ese horario fue Paula Perassi", observaron.



La Cámara rechazó ese planteo y se apresta a resolver si revoca o confirma las absoluciones que en primera instancia obtuvieron los civiles y policías que llegaron a juicio como acusados.