24 de marzo, feriado inamovible: "Es una buena noticia"

"Todos aquellos que quieran venir con las consignas propias de ese día y otras que quieran agregar pueden hacerlo, no excluimos a nadie", apuntó la líder de Abuelas de Plaza de Mayo.

Al respecto, remarcó que "somos parte de un país razonador y no violento, pero estábamos preocupados porque íbamos a hacer la marcha igual y se podían generar actos irracionales" si se mantenía el decreto que declaró movible esa fecha conmemorativa del golpe cívico-militar de 1976.

