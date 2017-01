Fein celebró la decisión de Macri: "Supo escuchar"

Fein recordó que hace el viernes habló con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien le explicó el deseo de que el feriado del 20 de junio sea inamovible. "Me dijo que entendían la posición que habíamos tomado como ciudad", finalizó.

En diálogo con Rosario3.com , la titular del Ejecutivo local expresó: "Me acaban de llamar desde la Casa Rosada, del área de Comunicación. La verdad es que es una buena noticia. Es importante que estos temas se discutan en el Congreso y que no se decida a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia)".

