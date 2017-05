A pesar de las presiones, la Facultad de Medicina incluirá el aborto como materia

“La idea es poder centralizar el estudio de toda la problemática", dijo el decano, y destacó que “la decisión unánime del Consejo Directivo ya está tomada y no cabe reconsideración”.

La extraña movida generó a su vez, una respuesta de parte de organizaciones sociales vinculadas al tema y también de personas particulares que brindaron su adhesión al dictado de la materia que, se remarca, es electiva. Es decir que sólo la cursará durante la segunda mitad del año, quien desee hacerlo, ya que no es obligatoria.

No obstante, según confirmó en diálogo con Rosario3.com , el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Ricardo Nidd, llegaron a su correo personal, cerca de 10 mil mails de parte de supuestos opositores al tema, que llamaron la atención sobre todo por la simultaneidad en el envío de los mensajes.

Vale recordar que en marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia argentina precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer, y además indicó que no es necesario recurrir a la justicia para su realización.

La noticia no pasó inadvertida, especialmente para quienes se niegan a aceptar la práctica del aborto incluso en los casos permitidos por el Código Penal Argentino: el que se practica a fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer (aborto terapéutico), y el destinado a interrumpir un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

