Abogado de Cristina: “Bonadio es el cadete de Macri”

Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, defendió la inocencia de la ex presidenta y aseguró que el juez Claudio Bonadio esconde motivaciones personales en su decisión al tiempo que también sugirió que es movilizado por Mauricio Macri. También consideró que la ex mandataria es el “terror” del presidente por su alcance electoral.

Cristina Fernández fue procesada por el juez Claudio Bonadio con prisión preventiva por traición a la Patria en el marco de la causa que investiga el memorándum firmado entre Argentina e Irán durante su gobierno, y que fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman por considerar que su objetivo fue el "encubrimiento" de los autores iraníes del atentado a la Amia.

El abogado de la actual senadora, Gregorio Dalbón, ratificó la inocencia de su defendida en Radiópolis (Radio 2), el programa de Roberto Caferra. “Tiene absoluta confianza en la Justicia, no en la de Comodoro Py sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando vengan los veedores Bonadio va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, comenzó y remarcó: “Lo del memorándum no es judiciable, es un hecho político como el dólar futuro. Son causas que no nos preocupan”.

“Bonadio hizo esto por una cuestión personal, a él le sirve y quizás a los que lo manejan a él”, continuó. “Hay mucho odio a Cristina por su trabajo en lo nacional y popular. Cristina es una persona honesta que no cometió ningún delito, pero no ha caído simpática entre algunos periodistas y jueces federales”, agregó.

Luego, volvió sobre Bonadio de quien indicó: “Lo manejan, no tiene autonomía propia, es el cadete de Macri”. Según destacó, el juez quería apresar a la ex presidenta antes de las elecciones de octubre “pero no le servía a Macri”. También consideró sobre el gobierno actual: “El miedo que le tienen a Cristina es inmenso. La que tiene más votos es ella, es el terror caminando, es la única que puede desbarrancar a Macri del sillón de Rivadavia”, dijo.

Para Dalbón, todas las causas contra Cristina “van a terminar en absoluciones” y subrayó: “No van a poder probar nada”.