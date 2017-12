"Macri es el responsable de una organización que persigue a la oposición"

La ex presidenta Cristina Kirchner brindaba este jueves una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, donde se refirió al reciente fallo del juez federal Claudio Bonadio, quien este jueves la procesó –ordenó su desafuero como senadora y la detención preventiva– por considerar que encubrió el atentado a la Amia a través del memorando de entendimiento con Irán.

Escoltada por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, y el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, la exmandataria explicó, en alusión al memorando de entendimiento con Irán, que “se trata de un acto de política exterior no judiciable que mereció el tratamiento y la aprobación del Parlamento argentino”.

Denunció que "el presidente Mauricio Macri es el verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición" e hizo un llamado a "responder con serenidad a este estadío judicial que no tiene antecedentes en esta etapa democrática".

"No nos vamos a callar, no nos vamos a asustar, ni nos vamos a disciplinar. Tampoco nos vamos a dejar provocar. Vamos a defender a los argentinos del brutal ajuste económico", dijo la ex mandataria.

“El fallo del juez Bonadío es un disparate jurídico, un despropósito y un exceso sobre hechos que nunca se produjeron. Es una causa inventada, sobre hechos que no existieron". afirmó.

"Es una maniobra que violan el estado de derecho y causa daño personal y político a los opositores. Esto no tiene que ver ni con la justicia, ni con la democracia. No hay delito. No hay causa. Eso Bonadío, el Gobierno y Macri lo saben", aseguró la exmandataria.

Luego, señaló los presupuestos erróneos de los que parte el fallo. "Primero, Bonadío sostiene que los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia son actos de guerra, y no atentados terroristas. Ésta es la única manera que encontró en su mundo jurídico muy particular de traer de los pelos la figura de traición a la patria, que como sabemos, se aplica solamente a los actos de guerra".

En segundo lugar, citó un párrafo textual, en el que el magistrado, refiriéndose a la actuación de Roberto Noble, secretario general de Interpol, sostiene que cuando se firmó el memorando «todo ello teniendo en cuenta el objetivo de los imputados con el desarrollo de la maniobra investigada nos lleva a dudar de la imparcialidad que tendría que tener Noble por su cargo de y por su relación con (el ex embajador) Héctor Timerman, prestó colaboración a los imputados para armar la puesta en escena ante la Nación Argentina». Justamente quienes arman esta puesta en escena ante los argentinos, nos acusan de hacer una puesta en escena", asestó.

"Estas medidas degradan aún más a la Jsticia argentina. Macri es el director de la orquesta y Bonadío el ejecutor de la partitura", dijo Cristina y señaló al ejército de trolls del Gobierno (que pagamos todos) que replicó durante toda la madrugada la información relacionada con las detenciones de Carlos Zannini, ex secretario legal y técnico del Gobierno anterior y del dirigente kirchnerista Luis D´Elía".

"Saben que no hay traición. Esto no es más que una cortina de humo. La única traición es incumplir la Constitución Nacional y aplicar el brutal ajuste económico que está soportando la población. Le aviso al Gobierno que la campaña ha terminado", cerró la expresidenta y actual senadora nacional, ante una multitud de periodistas argentinos y extranjeros.