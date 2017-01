Admiten que fue “un error” tocar feriados “de mayor sensibilidad”

"Ellos (por los jueces) tienen que marcar el ejemplo, si no va a ser muy difícil dar marcha atrás con la cultura de estos últimos 10 años donde la corrupción fue algo tan naturalizado", sostuvo el funcionario.

"Me parece que con feriados tan simbólicos como el 24 y con otros también, hay que reflexionar en los ámbitos educativos y laborales y no tomarlo como un feriado en términos vacacionales o de descanso", concluyó en una entrevista con Radio Mitre.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se manifestó este domingo a favor de la decisión de volver a instaurar como "inamovibles" los feriados nacionales del 24 de marzo, del 2 de abril y del 20 de junio, y se mostró partidario de usarlos en ámbitos educativos y laborales para reflexionar sobre esas fechas y no "en términos vacacionales o de descanso".

