Alerta: el cielo esconde una tormenta

Un viernes raro. Un alerta meteorológico rige hasta las 11 pero el cielo parece no darse cuenta. Estaba azul de estrellas en este amanecer lleno de aire fresco. Parecía que sólo bastaba que salga el sol para tener un hermoso día de otoño.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo