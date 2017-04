Apareció Luis Paz y se desvinculó del crimen de Claudio Cantero

Y un día se presentó ante la Justicia. Luis Paz, el padre del Fantasma, finalmente prestó declaración en los Tribunales de Rosario y, a grandes rasgos, se desvinculó del crimen de Claudio “Pájaro” Cantero y aseguró la Los Monos no fueron los autores del crimen de su hijo. El hombre había sido nombrado durante el juicio por el homicidio del ex líder de la banda, tanto por la ex mujer de la víctima como también por uno de los acusados, Luis Bassi.

De acuerdo a la crónica que publica hoy el diario El Ciudadano, Paz prestó declaración informativa ante la jueza Delia Paleari y contó que no estaba vinculado con el crimen de Cantero y que si bien le molestaba la relación entre el Pájaro y su hija Mercedes que se extendió por 6 años, ese no era un motivo para matarlo. Por otra parte, sostuvo que Los Monos no están vinculados con el asesinato de su hijo Martín “Fantasma” Paz, ocurrido ocho meses antes que el crimen del Pájaro. Por el contrario, aseguró que sabía perfectamente quiénes eran los homicidas y que dos de ellos estaban muertos y uno preso.

En el mismo caso, la Fiscalía presentó la apelación del fallo que absolvió a tres imputados por el crimen y deslizó “prejuicios” judiciales contra el clan Cantero.

Paz se presentó a declarar en medio de un fuerte operativo de seguridad. Hasta el momento su paradero era desconocido –también el de su hija Mercedes– aunque había trascendido que estaba en Chile. La fiscal Cristina Herrara había pedido que Paz prestara declaración informativa –bajo leve sospecha– antes de que comenzara el proceso oral que absolvió por falta de pruebas a Luis “Pollo” Bassi, Facundo “Macaco” Muñoz y Milton Damario por la muerte del Pájaro, eso nunca ocurrió. Y su ausencia cobró más y más notoriedad ya que durante el proceso, Paz fue señalado como quien pudo haber puesto el dinero para contratar a Macaco y a Damario como los sicarios del Pájaro. Incluso la ex mujer de la víctima, Lorena Verdún, contó que un testigo del homicidio –luego también asesinado– fue quien responsabilizó a Paz y a las personas que llegaron a juicio.

Los funcionarios judiciales le dijeron ayer a Paz que “la evidencia lo compromete como instigador” del homicidio del Pájaro, aunque tras su declaración quedó en libertad, dijeron los voceros consultados.

Una fuente judicial contó que Paz se desvinculó ayer de las acusaciones ante Paleari y el fiscal Gonzalo Fernández Bussy. Sobre Bassi sostuvo que sólo lo vio una vez, con motivo de la compra de un auto, y sobre los otros acusados dijo que nunca se los cruzó.

Apelación

La Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra la sentencia que dictó la absolución de Bassi, Muñoz y Damario en el crimen del Pájaro, ocurrido el 26 de mayo de 2013 en las cercanías del boliche Infinity Night. Los fiscales Cristina Herrera y Enrique Paz cuestionaron el fallo dictado por el tribunal pluripersonal compuesto por Julio Kesuani en la presidencia, María Isabel Más Varela e Ismael Manfrín, en trece puntos de los fundamentos de la decisión que los magistrados tomaron por unanimidad.

Si bien la presentación se realizó el martes pasado, aún resta fijar una audiencia oral donde se tramitará la apelación y determinar el o los vocales que intervendrán en el caso.

Para la Fiscalía, el tribunal no realizó una valoración de los elementos indiciarios en forma integral “de acuerdo con la ciencia y la sana crítica”. Los fiscales sostuvieron que la existencia de prueba directa, en este tipo de casos donde hay complejidad evidente, hace casi imposible este tipo de elementos probatorios. A la vez, afirmaron que los jueces hicieron una valoración segmentada de la prueba.

La Fiscalía sostuvo que, si bien los imputados no declararon sobre el hecho durante el juicio, se habilitó la incorporación de las indagatorias que estos acusados brindaron durante el proceso, de las que surgen contradicciones y ellas no fueron tomadas en cuenta por el tribunal.

Otro punto son las escuchas telefónicas, especialmente a la familia de la víctima, que no fueron valoradas, según refieren en la apelación.