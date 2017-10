Balas en barrio Plata: según el acusado, "fueron los colombianos”

Un albañil fue baleado la semana pasada cuando circulaba con su auto en Lamadrid al 3300, en el barrio Plata de Rosario. La víctima, Domingo Godoy, y su hijo Walter, acusaron frente a las cámaras de El Tres a César García, otro habitante de esa zona de la ciudad, como autor del hecho. Además, denunciaron un trasfondo narco en toda esta historia. Este lunes, el hombre señalado por la familia Godoy habló en Radio 2 para dar su versión del episodio. Negó todas las acusaciones y aseguró que al albañil “lo balearon los colombianos”, a los que describió como “un grupo de prestamistas que les prestan plata a los kioscos del barrio”.

“Estaba esperando esta oportunidad para decir mi verdad”, le dijo César García al periodista Roberto Caferra en el programa Radiópolis (Radio 2). “En primer lugar le quisiera decir que este hombre está loco, está traumado, hasta los mismos parientes me lo dijeron”, advirtió sobre la supuesta personalidad del albañil baleado.

García afirmó que Domingo Godoy “le debe plata a los colombianos, que son prestamistas”. Responsabilizó a ese grupo de personas como los autores de la balacera en barrio Plata y agregó que la víctima “los corrió el miércoles con la cachiporra y la pistola de la hija, que es policía”.

“Los colombianos son los que quieren matar a los Godoy, acá en el barrio se sabe, porque ellos les prestan plata a los kioscos, a la gente de plata”, amplió. “Él me culpa a mí pero es todo al revés, los que están en el quilombo son ellos”, sentenció.

En su denuncia pública, Walter Godoy nombró a Laferrara, familiar de García al que mencionó como “lugarteniente de Los Monos”. “Es mi sobrino pero nada que ver. Él metió a la gente de La Granada, a Los Monos, en el medio, pero no tienen nada que ver”, explicó.

El hijo del obrero herido denunció que la supuesta “banda” integrada por García amedrenta a vecinos para que se vayan del barrio, apoderándose luego de esas casas para instalar búnkeres. “Es todo mentira, él está encegecido conmigo, la envidia lo está matando”, se defendió el acusado.

García contó que tiene “32 cámaras de vigilancia” en el frente y en diferentes sectores de su casa. “Tengo un montón de filmaciones de Godoy queriendo usurpar el terreno que tengo enfrente de mi casa, que él dice que es mio pero yo tengo pruebas de que solamente lo estoy cuidando”, comentó.

Después, García hizo una serie de acusaciones a la familia que lo apunta como autor de los disparos de arma de fuego: “Quisiera que le pregunten a Walter Godoy qué hizo cuando encontró a la novia con otro chico, que fue a la escuela armado y le tiró 20 tiros al pibe ese”, dijo.

Luego indicó que “Antonio Domingo Godoy, en el barrio todos lo conocen como Antonio, tiene un sobrino que tira con la metra (ametralladora)”.

“Antonio un día me agarró de atrás y el hijo, Walter, me pegó dos patadas de atrás en los testículos que me rompieron la uretra”, recordó después.

César García reconoció que tiene un hijo detenido, acusado de un homicidio. “Lo culpan de una pelea, de un homicidio. Pero con el abogado tenemos pruebas que van a aclarar todo”, expresó.

Por último, comentó que “Antonio Godoy tiene la maña de querer atropellarte con el auto”. “No son santitos con dicen ellos”, concluyó.