Bonfatti a Contigiani por el aborto: “Le pediría que piense en las mujeres”

En el interior del Frente Progresista sigue el debate abierto por la postura del diputado Luis Contigiani, quien adelantó que votará en contra de la despenalización del aborto. Esta vez habló el ex gobernador y presidente del Partido socialista, Antonio Bonfatti, que aseguró que no le daría “consejos” al legislador de origen radical, pero “sí le pediría que vote a favor, que se abstenga o que no se presente en la sesión”.

Consultado por la periodista de Radio 2 Ivana Fux, Bonfatti destacó: “Nosotros integramos un frente de ocho partidos políticos, el partido Socialista tiene una postura desde hace muchísimos años en cuanto a los derechos de las mujeres, que viene desde las primeras declaraciones de Alicia Moreau de Justo”.

Y luego agregó que “Luis (Contigiani) no es un integrante del partido, no es afiliado al partido, aunque compartimos todos los temas planteados por él hasta ahora en la Cámara de Diputados”.

El ex mandatario santafesino subrayó que “Luis tiene una posición previa a su integración al Frente Progresista”.

“Yo no le puedo dar consejos, sí le pediría que vote a favor pensando en las mujeres”, resumió Bonfatti.

Por último, reconoció cuál fue el mensaje que su partido le bajó al diputado: “Le hemos pedido que vote a favor de la despenalización, que se abstenga o que no se presente, pero la decisión es de él”.