Buscan un acuerdo para que las fiestas masivas sean más seguras

Otro aspecto contemplado está relacionado a las medidas preventivas atendibles para garantizar la seguridad de los presentes. Entre ellos, el cumplimiento de las normativas existentes en cuanto a la relación adecuada público-lugar (persona por metro cuadrado), la publicidad previa debe anunciar los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas y la disposición de agua (estratégicamente ubicada para que los asistentes al evento lo encuentren fácilmente y no deban esperar).

Se exige a la empresa organizadora una cobertura sanitaria que garantice la rápida respuesta ante las diversas situaciones que puedan ocurrir. También se le exige: puestos sanitario con médico y paramédicos, contar con equipamiento con todos los elementos de Electromedicina (cardiodesfibriladores, electrocardiógrafos, oxímetro de pulso), tubos de oxígeno, kit de vía aérea, y demás insumos médicos para hacer frente a la atención de potenciales urgencia-emergencias (tablas, collares cervicales, férulas, sueros, medicación, etc). Su ubicación debe ser estratégica para facilitar el acceso de los pacientes al mismo. Este puesto debe estar asistido por ambulancias en cantidad y relación a entradas disponibles. Se exige que haya una cada 1000 participantes al evento. Este móvil debe ser de alta complejidad dotada con todos los elementos adecuados para garantizar la adecuada atención de una urgencia-emergencia.

