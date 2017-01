Cambió el pronóstico, que ahora sí incluye lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para la jornada nubosidad variable y vientos moderados de norte. Antes de las 7 de la mañana, no estaban contempladas lluvias para hoy sino que se anunciaban para el miércoles.

