Caso Marlene: la mamá no descartó hacer huelga de hambre

“Necesitamos que nos acompañen”, solicitó la mujer, quien aseguró: “Estoy dispuesta a iniciar una huelga de hambre frente al instituto, aunque soy hipertensa y lo haré sin medicación. Quiero ser escuchada”, remarcó y lamentó: “No recibo apoyo de las autoridades locales, sólo me embandero con el pedido de justicia por Marlene”.

Un joven de 20 años cuyas iniciales son J.E.O. fue imputado y se ordenó su prisión preventiva sin plazo por el abuso sexual y el crimen de la chica. Se recibieron los informes parciales con respecto a las pericias realizadas a la ropa del imputado, la extracción de sangre y de las muestras extraídas del cuerpo de la víctima durante la autopsia. En tanto, se espera por el informe sobre las prendas de la joven. Al respecto, Alicia se refirió en contacto con Radiópolis (Radio 2): “Nos dieron los resultados parciales, el Instituto Médico Legal no nos entrega lo que falta para seguir avanzando en otros procesos”, explicó.

A 9 meses del brutal asesinato de Marlene, una joven de 21 años que fue hallada sin vida en el patio de una vivienda de Oliveros, su madre Alicia, renovó el reclamo de Justicia y exigió que se completen las pericias sobre las prendas de su hija. Incluso, advirtió que está dispuesta a iniciar una huelga de hambre si no recibe una respuesta inmediata. Confirmó que el próximo 14 de febrero se realizará una nueva marcha en su memoria.

