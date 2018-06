Causa Tognoli: fiscal recurrirá el fallo y desmintió "operación política"

El fiscal federal Adolfo Villate, quien intervino en el juicio en el que resultó absuelto Hugo Tognoli, adelantó que interpondrá un recurso de casación contra las sentencias que dio a conocer el jueves el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Rosario. Sostuvo que la causa “no fue una operación política” y agregó que está convencido de la acusación realizada contra el ex jefe de la Policía de Santa Fe. Admitió que “es una deuda pendiente” la revisión de los tiempos de las prisiones preventivas.

Entrevistado por los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain (A Diario, Radio 2), el fiscal manifestó: “Estoy convencido de lo que afirmamos (en la acusación), de la teoría del caso y la responsabilidad de Tognoli. No logramos conseguir la prueba suficiente para tenerlo acreditado”.

Villate afirmó que, una vez que comience a correr los plazos para presentar apelaciones –es decir, después de que se conozcan los fundamentos de la sentencia–, interpondrá un recurso de casación. “Uno es funcionario público y tiene un deber. Está entre las posibilidades no ganar, en lo que son resultados de un juicio”, comentó.

Sobre la posibilidad de que la causa haya sido una “operación política”, explicó: “Intervinieron doce jueces, algunos que no son de Rosario, y por lo menos seis fiscales. Pensar que todos se pusieron de acuerdo para sostener una operación política no me parece. Tenía trasfondo político por el mero hecho que (Tognoli) fue puesto en cargos que detentó en drogas y como jefe de Policía de Santa Fe. Eran cargos políticos y tiene trascendencia política.

Por último, el fiscal federal indicó que el juicio mostró “algo que se ve cada vez más: la participación de personal policial con el narcotráfico”. El jueves fueron condenados los policías Néstor Juan Fernández y Carlos Alfredo Quintana a 10 años y 3, respectivamente.