Chamán rendía culto a la inmortalidad y murió ante su público

El hecho ocurrió mientras el curandero realizaba una tradicional ceremonia en honor a sus antepasados y se apuñaló accidentalmente. Los medios locales detallaron que algo en el ritual salió mal, la hoja de la espada no se rompió y el hombre sufrió una grave herida en su pecho. De inmediato fue trasladado al hospital local, donde murió a las pocas horas.

